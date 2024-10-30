В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений
Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений
© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и несколько пропали без вести, сообщил в среду министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес.
"Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября", — сказал он на пресс-конференции.
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Министр выразил сожаление, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших без вести, но заверил, что Мадрид будет сотрудничать с региональными правительствами, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим. По его словам, материальный ущерб оказался "очень значительным", хотя самое страшное для страны - это гибель людей. Он также заверил, что на следующем заседании совете министров пострадавшие от прохождения бури районы будут объявлены "зонами катастроф".
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух. Проливные дожди и грозы вызвали "исключительную" ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронула Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.
Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1000 военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.