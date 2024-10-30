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В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений - РИА Новости, 30.10.2024
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17:44 30.10.2024 (обновлено: 18:57 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/traur-1980976965.html
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений - РИА Новости, 30.10.2024
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:44
2024-10-30T18:57
в мире
валенсия (область)
испания
мадрид
педро санчес
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и несколько пропали без вести, сообщил в среду министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес. "Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября", — сказал он на пресс-конференции. Министр выразил сожаление, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших без вести, но заверил, что Мадрид будет сотрудничать с региональными правительствами, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим. По его словам, материальный ущерб оказался "очень значительным", хотя самое страшное для страны - это гибель людей. Он также заверил, что на следующем заседании совете министров пострадавшие от прохождения бури районы будут объявлены "зонами катастроф". Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух. Проливные дожди и грозы вызвали "исключительную" ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронула Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр. Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети. На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1000 военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.
https://ria.ru/20241005/navodnenie-1976506470.html
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в мире, валенсия (область), испания, мадрид, педро санчес
В мире, Валенсия (область), Испания, Мадрид, Педро Санчес
В Испании объявили трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам ливней и наводнений

© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека и несколько пропали без вести, сообщил в среду министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес.
"Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября", — сказал он на пресс-конференции.
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Министр выразил сожаление, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших без вести, но заверил, что Мадрид будет сотрудничать с региональными правительствами, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим. По его словам, материальный ущерб оказался "очень значительным", хотя самое страшное для страны - это гибель людей. Он также заверил, что на следующем заседании совете министров пострадавшие от прохождения бури районы будут объявлены "зонами катастроф".
Ранее сообщалось, что число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча - до двух. Проливные дожди и грозы вызвали "исключительную" ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронула Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.
Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.
На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1000 военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.
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