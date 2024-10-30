https://ria.ru/20241030/temrezov-1980999823.html

Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту

Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту - РИА Новости, 30.10.2024

Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту

В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:15

2024-10-30T19:15

2024-10-30T19:15

карачаево-черкесская республика

урупский район

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611702_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6e6f2ba700dba79da99ca6b37ccf731e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту "Культура", написал глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. "В этом году новые инструменты, оборудование, технику и учебно-методическую литературу, необходимые для гармоничного и качественного развития музыкального и художественного образования, получили сразу три образовательных учреждения культуры Карачаево-Черкесии. Обладателями новых инструментов стали детская школа искусств Урупского района, детская музыкальная школа № 1 села Учкекен и детская школа искусств им. С. Сидакова в ауле Хабез", - отметил Темрезов. Он добавил, что работа по оснащению детских школ искусств республики новым оборудованием ведется не первый год. За последние несколько лет в рамках нацпроекта в образовательные учреждения культуры поступили свыше 50 новых музыкальных инструментов, а также почти 400 учебных пособий и более 25 единиц нового оборудования. В этом году в учреждения региона поступили 15 музыкальных инструментов, около 40 учебных пособий, свыше 20 единиц оборудования и семь единиц бытовой и оргтехники. Для детей приобрели новые пианино, рояли и народные музыкальные инструменты. В классах установили современное интерактивное и проекционное оборудование, а библиотечный фонд школ пополнили новой учебно-методической литературой. "Убежден, что новые инструменты и оборудование непременно станут отличными помощниками в обучении наших юных дарований, помогут им успешно реализовать себя в области искусств, раскрыть свои таланты и способности", - заключил Темрезов.

https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html

https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html

урупский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

урупский район, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)