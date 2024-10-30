Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту
Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту
© Фотохост-агентство РИА Новости
Рашид Темрезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту "Культура", написал глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"В этом году новые инструменты, оборудование, технику и учебно-методическую литературу, необходимые для гармоничного и качественного развития музыкального и художественного образования, получили сразу три образовательных учреждения культуры Карачаево-Черкесии. Обладателями новых инструментов стали детская школа искусств Урупского района, детская музыкальная школа № 1 села Учкекен и детская школа искусств им. С. Сидакова в ауле Хабез", - отметил Темрезов.
Он добавил, что работа по оснащению детских школ искусств республики новым оборудованием ведется не первый год. За последние несколько лет в рамках нацпроекта в образовательные учреждения культуры поступили свыше 50 новых музыкальных инструментов, а также почти 400 учебных пособий и более 25 единиц нового оборудования.
В этом году в учреждения региона поступили 15 музыкальных инструментов, около 40 учебных пособий, свыше 20 единиц оборудования и семь единиц бытовой и оргтехники. Для детей приобрели новые пианино, рояли и народные музыкальные инструменты. В классах установили современное интерактивное и проекционное оборудование, а библиотечный фонд школ пополнили новой учебно-методической литературой.
"Убежден, что новые инструменты и оборудование непременно станут отличными помощниками в обучении наших юных дарований, помогут им успешно реализовать себя в области искусств, раскрыть свои таланты и способности", - заключил Темрезов.