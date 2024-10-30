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Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту - РИА Новости, 30.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
19:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/temrezov-1980999823.html
Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту
Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту - РИА Новости, 30.10.2024
Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту
В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:15
2024-10-30T19:15
карачаево-черкесская республика
урупский район
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту "Культура", написал глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. "В этом году новые инструменты, оборудование, технику и учебно-методическую литературу, необходимые для гармоничного и качественного развития музыкального и художественного образования, получили сразу три образовательных учреждения культуры Карачаево-Черкесии. Обладателями новых инструментов стали детская школа искусств Урупского района, детская музыкальная школа № 1 села Учкекен и детская школа искусств им. С. Сидакова в ауле Хабез", - отметил Темрезов. Он добавил, что работа по оснащению детских школ искусств республики новым оборудованием ведется не первый год. За последние несколько лет в рамках нацпроекта в образовательные учреждения культуры поступили свыше 50 новых музыкальных инструментов, а также почти 400 учебных пособий и более 25 единиц нового оборудования. В этом году в учреждения региона поступили 15 музыкальных инструментов, около 40 учебных пособий, свыше 20 единиц оборудования и семь единиц бытовой и оргтехники. Для детей приобрели новые пианино, рояли и народные музыкальные инструменты. В классах установили современное интерактивное и проекционное оборудование, а библиотечный фонд школ пополнили новой учебно-методической литературой. "Убежден, что новые инструменты и оборудование непременно станут отличными помощниками в обучении наших юных дарований, помогут им успешно реализовать себя в области искусств, раскрыть свои таланты и способности", - заключил Темрезов.
https://ria.ru/20241030/razvitie-1980992649.html
https://ria.ru/20241029/temrezov-1980762834.html
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урупский район, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту

Темрезов: почти 400 учебных пособий поступило в школы КЧР по нацпроекту

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРашид Темрезов
Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В образовательные учреждения культуры Карачаево-Черкесской Республики за последние несколько лет поступило почти 400 учебных пособий по национальному проекту "Культура", написал глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"В этом году новые инструменты, оборудование, технику и учебно-методическую литературу, необходимые для гармоничного и качественного развития музыкального и художественного образования, получили сразу три образовательных учреждения культуры Карачаево-Черкесии. Обладателями новых инструментов стали детская школа искусств Урупского района, детская музыкальная школа № 1 села Учкекен и детская школа искусств им. С. Сидакова в ауле Хабез", - отметил Темрезов.
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Он добавил, что работа по оснащению детских школ искусств республики новым оборудованием ведется не первый год. За последние несколько лет в рамках нацпроекта в образовательные учреждения культуры поступили свыше 50 новых музыкальных инструментов, а также почти 400 учебных пособий и более 25 единиц нового оборудования.
В этом году в учреждения региона поступили 15 музыкальных инструментов, около 40 учебных пособий, свыше 20 единиц оборудования и семь единиц бытовой и оргтехники. Для детей приобрели новые пианино, рояли и народные музыкальные инструменты. В классах установили современное интерактивное и проекционное оборудование, а библиотечный фонд школ пополнили новой учебно-методической литературой.
"Убежден, что новые инструменты и оборудование непременно станут отличными помощниками в обучении наших юных дарований, помогут им успешно реализовать себя в области искусств, раскрыть свои таланты и способности", - заключил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаУрупский районРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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