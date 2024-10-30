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Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню - РИА Новости, 30.10.2024
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский "небоскреб". По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
2024-10-30T14:00
2024-10-30T14:00
2024-10-30T17:52
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Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
audio/mpeg
Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ Александр Малинов.О самом высоком вузе в мире и самом грандиозном сооружении из всех сталинских высоток, слушайте в эпизоде: "Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский "небоскреб". По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?