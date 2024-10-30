Рейтинг@Mail.ru
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
14:00 30.10.2024 (обновлено: 17:52 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/sukharev-1980979178.html
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню - РИА Новости, 30.10.2024
Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский "небоскреб". По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
2024-10-30T14:00
2024-10-30T17:52
обогнавшие время
москва
подкаст
президентский фонд культурных инициатив
башня
петр i
архитектура
архитекторы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980978351_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_4d963ee9100c276cb373ef0aaf018e10.jpg
Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
audio/mpeg
Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
audio/mpeg
Эксперты эпизода — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ Александр Малинов.О самом высоком вузе в мире и самом грандиозном сооружении из всех сталинских высоток, слушайте в эпизоде: "Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980978351_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_1d68255d6a32db446d02bde40279fb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, подкаст, президентский фонд культурных инициатив, башня, петр i, архитектура, архитекторы, культура, история, аудио
Обогнавшие время, Москва, Подкаст, Президентский фонд культурных инициатив, Башня, Петр I, Архитектура, Архитекторы, Культура, история

Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню

Обогнавшие время
Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Дзен
На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский "небоскреб". По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?
Эксперты эпизода — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ Александр Малинов.
О самом высоком вузе в мире и самом грандиозном сооружении из всех сталинских высоток, слушайте в эпизоде: "Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяМоскваПодкастПрезидентский фонд культурных инициативБашняПетр IАрхитектураАрхитекторыКультураистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала