https://ria.ru/20241030/sukharev-1980979178.html

Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню

Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню - РИА Новости, 30.10.2024

Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню

На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский "небоскреб". По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести?

2024-10-30T14:00

2024-10-30T14:00

2024-10-30T17:52

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Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести? audio/mpeg

Светский «небоскреб» конца XVII века: зачем строили Сухареву башню На рубеже XVII-XVIII веков в Москве построили невероятное сооружение — Сухареву башню — первый светский «небоскреб». По указу Петра I там работали математическая, навигацкая и фехтовальная школы. Что связывало Сухареву башню и Мытищинский водопровод. Как постройку "поженили" с колокольней Ивана Великого и почему башню решили снести? audio/mpeg

Эксперты эпизода — профессор кафедры "Градостроительство" МАРХИ Александр Малинов.О самом высоком вузе в мире и самом грандиозном сооружении из всех сталинских высоток, слушайте в эпизоде: "Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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