https://ria.ru/20241030/mgu-1980969174.html

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку - РИА Новости, 30.10.2024

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку

Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны.

2024-10-30T13:00

2024-10-30T13:00

2024-10-30T17:53

обогнавшие время

москва

мгу имени м. в. ломоносова

архитектура

архитекторы

подкаст

президентский фонд культурных инициатив

история

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980965830_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_4486d306acaf2ff2bded4bf33015fd2c.jpg

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны. audio/mpeg

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны. audio/mpeg

Эксперты эпизода — профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Гутнов и научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова Екатерина Лаптева.О первом светском небоскребе Москвы, внутри которого так же разместили учебное заведение, слушайте во втором эпизоде: "Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мгу имени м. в. ломоносова, архитектура, архитекторы, подкаст, президентский фонд культурных инициатив, история, технологии, культура, аудио