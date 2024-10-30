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Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку - РИА Новости, 30.10.2024
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
13:00 30.10.2024 (обновлено: 17:53 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mgu-1980969174.html
Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку
Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку - РИА Новости, 30.10.2024
Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку
Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны.
2024-10-30T13:00
2024-10-30T17:53
обогнавшие время
москва
мгу имени м. в. ломоносова
архитектура
архитекторы
подкаст
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история
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Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку
Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны.
audio/mpeg
Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку
Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Гутнов и научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова Екатерина Лаптева.О первом светском небоскребе Москвы, внутри которого так же разместили учебное заведение, слушайте во втором эпизоде: "Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, архитектура, архитекторы, подкаст, президентский фонд культурных инициатив, история, технологии, культура, аудио
Обогнавшие время, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Архитектура, Архитекторы, Подкаст, Президентский фонд культурных инициатив, история, Технологии, Культура

Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку

Обогнавшие время
Главное здание МГУ. Как строили самую грандиозную сталинскую высотку
Вчера, 13:00
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Первый проект главного корпуса МГУ был вдохновлен американскими небоскребами. Это сооружение задумывалось, как самое грандиозное из всех сталинских высоток. Для его строительства проектировщики придумали ряд инновационных инженерных решений: коробчатый фундамент, безтемпературные швы, гибкие и крестообразные колонны.
Эксперты эпизода — профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Гутнов и научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова Екатерина Лаптева.
О первом светском небоскребе Москвы, внутри которого так же разместили учебное заведение, слушайте во втором эпизоде: "Светский "небоскреб" конца XVII века: зачем строили Сухареву башню".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваАрхитектураАрхитекторыПодкастПрезидентский фонд культурных инициативисторияТехнологииКультура
 
 
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