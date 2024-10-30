В США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной
Hill: в США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидеры Хельсинкской комиссии США призвали американского лидера Джо Байдена разрешить Польше использовать свои средства ПВО для уничтожения ракет над Украиной, приводит текст письма законодателей Джо Уилсона и Бена Кардина президенту США издание Hill.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в конце августа отмечал, что страны НАТО скептически относятся к идее сбивать российские ракеты над Украиной. Его заместитель Павел Залевский также заявлял, что Варшава даже не рассматривает возможность сбивать ракеты над территорией Украины. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава должна это делать.
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"Мы пишем, чтобы решительно призвать вашу администрацию предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной", - говорится в письме.
По мнению авторов обращения, предоставление Варшаве такого разрешения поможет обеспечить безопасность восточных границ НАТО.
"Это решение укрепит потенциал сдерживания НАТО и продемонстрирует нашу коллективную решимость защитить альянс", - добавили они.
Хельсинкская комиссия возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками законодателей. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину.
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Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной, он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
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