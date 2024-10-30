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Сеул не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине - РИА Новости, 30.10.2024
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15:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/seul-1980922326.html
Сеул не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине
Сеул не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине - РИА Новости, 30.10.2024
Сеул не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине
Сеул пока не рассматривает возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:15
2024-10-30T15:15
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Сеул пока не рассматривает возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи. "Украина не запрашивала у нас помощь с артиллерийскими снарядами. Поэтому на данный момент разговоры о том, что мы рассматриваем (возможность - ред.) поставки Украине 155-мм снарядов, являются ошибочными", - приводит его слова агентство Ньюс уан. По словам чиновника, "даже если будет обсуждаться помощь с вооружениями, в первую очередь логично было бы говорить об оборонительных вооружениях". Сотрудник президентской администрации также заявил, что "решающим критерием" перехода Сеула к реализации "поэтапных мер" будет "начало боев на Украине с участием северокорейских военных". Он также сообщил, что согласование визита в Сеул спецпредставителя Киева, которого ранее предложил направить Владимир Зеленский, может занять несколько дней. Ранее сегодня авторитетная южнокорейская газета "Тона ильбо" сообщила со ссылкой на правительственный источник, что Южная Корея вплоть до последнего времени постоянно получала запросы от Украины на поставку 155-миллиметровых боеприпасов и сейчас рассматривает возможность такой помощи, в случае если будет принято решение передать Киеву летальные вооружения. Источник указал, что сейчас "ведутся детальные дискуссии, будут ли это косвенные поставки через США или прямые поставки Украине, а также их возможный объем". При этом он подчеркнул, что решение будет принимать совет национальной безопасности страны и чиновник "не отрицает возможности" "прямой помощи" Киеву в случае передачи Россией КНДР передовых военных технологий. Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами. По словам Юн Сок Ёля, если северокорейские военные смогут в ходе украинского конфликта получить "опыт современной войны" и передадут его миллионной армии КНДР, это станет для Южной Кореи "огромной угрозой безопасности". В сообщении также говорилось, что правительство Южной Кореи приняло решение "вместе с союзниками искать дополнительные пути сотрудничества для (поддержки) украинских граждан". В октябре 2022 года на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Сеула поставлять Украине вооружения и артиллерийские боеприпасы через Польшу. Он отметил, что у России добрые отношения с Южной Кореей, и Москва всегда ценила возможность иметь диалог и с Южной, и с Северной Кореей, но подобное решение Сеула "будет разрушать отношения". Путин также заявил, что Южную Корею вряд ли обрадовало бы возобновление сотрудничества России с КНДР "по этому направлению". По данным газеты Washington Post, Южная Корея в течение 2023 года предоставила Киеву артиллерийских боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые, дав Украине возможность перейти в летнее контрнаступление. Впоследствии также неоднократно сообщалось о просьбах Киева к Сеулу передать Украине системы ПВО, Южная Корея упоминалась среди возможных партнеров Чехии по закупке ВСУ 500 тысяч артснарядов, однако свидетельств новых поставок оружия не появлялось. После заключения Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. Новый базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР во время визита Путина в Пхеньян, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. В ходе недавнего интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Путин заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html
https://ria.ru/20241024/kndr-1979714393.html
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в мире, россия, южная корея, украина, владимир путин, владимир зеленский, юн сок ель, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Южная Корея, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юн Сок Ель, Вооруженные силы Украины
Сеул не рассматривает возможность прямых поставок снарядов Украине

Офис президента: у Сеула пока нет намерений по поставке снарядов Киеву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Сеул пока не рассматривает возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине, заявил журналистам высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи.
"Украина не запрашивала у нас помощь с артиллерийскими снарядами. Поэтому на данный момент разговоры о том, что мы рассматриваем (возможность - ред.) поставки Украине 155-мм снарядов, являются ошибочными", - приводит его слова агентство Ньюс уан.
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По словам чиновника, "даже если будет обсуждаться помощь с вооружениями, в первую очередь логично было бы говорить об оборонительных вооружениях". Сотрудник президентской администрации также заявил, что "решающим критерием" перехода Сеула к реализации "поэтапных мер" будет "начало боев на Украине с участием северокорейских военных". Он также сообщил, что согласование визита в Сеул спецпредставителя Киева, которого ранее предложил направить Владимир Зеленский, может занять несколько дней.
Ранее сегодня авторитетная южнокорейская газета "Тона ильбо" сообщила со ссылкой на правительственный источник, что Южная Корея вплоть до последнего времени постоянно получала запросы от Украины на поставку 155-миллиметровых боеприпасов и сейчас рассматривает возможность такой помощи, в случае если будет принято решение передать Киеву летальные вооружения. Источник указал, что сейчас "ведутся детальные дискуссии, будут ли это косвенные поставки через США или прямые поставки Украине, а также их возможный объем". При этом он подчеркнул, что решение будет принимать совет национальной безопасности страны и чиновник "не отрицает возможности" "прямой помощи" Киеву в случае передачи Россией КНДР передовых военных технологий.
Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны договорились продвигать стратегические консультации и "координировать ответ" на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта, которую в Пхеньяне и Москве ранее называли беспочвенными слухами. По словам Юн Сок Ёля, если северокорейские военные смогут в ходе украинского конфликта получить "опыт современной войны" и передадут его миллионной армии КНДР, это станет для Южной Кореи "огромной угрозой безопасности". В сообщении также говорилось, что правительство Южной Кореи приняло решение "вместе с союзниками искать дополнительные пути сотрудничества для (поддержки) украинских граждан".
В октябре 2022 года на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве известно о планах Сеула поставлять Украине вооружения и артиллерийские боеприпасы через Польшу. Он отметил, что у России добрые отношения с Южной Кореей, и Москва всегда ценила возможность иметь диалог и с Южной, и с Северной Кореей, но подобное решение Сеула "будет разрушать отношения". Путин также заявил, что Южную Корею вряд ли обрадовало бы возобновление сотрудничества России с КНДР "по этому направлению".
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По данным газеты Washington Post, Южная Корея в течение 2023 года предоставила Киеву артиллерийских боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые, дав Украине возможность перейти в летнее контрнаступление. Впоследствии также неоднократно сообщалось о просьбах Киева к Сеулу передать Украине системы ПВО, Южная Корея упоминалась среди возможных партнеров Чехии по закупке ВСУ 500 тысяч артснарядов, однако свидетельств новых поставок оружия не появлялось.
После заключения Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне нынешнего года Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР.
Новый базовый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный Россией и КНДР во время визита Путина в Пхеньян, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. В ходе недавнего интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Путин заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.
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Минобороны Южной Кореи пригрозило России из-за отношений с КНДР
21 октября, 14:32
 
В миреРоссияЮжная КореяУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮн Сок ЕльВооруженные силы Украины
 
 
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