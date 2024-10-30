https://ria.ru/20241030/sabadash-1980841652.html

Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу

Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу - РИА Новости, 30.10.2024

Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:44

2024-10-30T09:44

2024-10-30T09:44

происшествия

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россия

санкт-петербург

александр сабадаш

таврический (банк)

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сабадаша меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По новому делу ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и присвоение или растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ). Вместе с тем Хамовнический суд Москвы рассматривает дело Сабадаша и бывших топ-менеджеров банка "Таврический" о мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос" в качестве заемщика денег у банка "Таврический", хотя фирма фактической деятельности не вела. В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 миллионов рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Сабадаш и Гаркуша были задержаны в Петербурге в декабре 2023 года в тот же день, когда Смольнинский районный суд приговорил их и Сомова к 7,5 годам колонии, но, зачтя в срок отбытия наказания время содержания под стражей, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, освободил всех троих. Сабадаш, Сомов и Гаркуша ранее были осуждены на семь лет колонии по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. Последние двое вышли на свободу по УДО в декабре 2019 года. Сабадаш в 2003-2006 годах был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, санкт-петербург, александр сабадаш, таврический (банк), совет федерации рф