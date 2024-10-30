Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу
Суд арестовал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сабадаша меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По новому делу ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и присвоение или растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Вместе с тем Хамовнический суд Москвы рассматривает дело Сабадаша и бывших топ-менеджеров банка "Таврический" о мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос" в качестве заемщика денег у банка "Таврический", хотя фирма фактической деятельности не вела. В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 миллионов рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
Сабадаш и Гаркуша были задержаны в Петербурге в декабре 2023 года в тот же день, когда Смольнинский районный суд приговорил их и Сомова к 7,5 годам колонии, но, зачтя в срок отбытия наказания время содержания под стражей, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, освободил всех троих.
Сабадаш, Сомов и Гаркуша ранее были осуждены на семь лет колонии по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. Последние двое вышли на свободу по УДО в декабре 2019 года.
Сабадаш в 2003-2006 годах был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.