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Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу - РИА Новости, 30.10.2024
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09:44 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sabadash-1980841652.html
Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу
Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу - РИА Новости, 30.10.2024
Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу
Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:44
2024-10-30T09:44
происшествия
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россия
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александр сабадаш
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сабадаша меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По новому делу ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и присвоение или растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ). Вместе с тем Хамовнический суд Москвы рассматривает дело Сабадаша и бывших топ-менеджеров банка "Таврический" о мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос" в качестве заемщика денег у банка "Таврический", хотя фирма фактической деятельности не вела. В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 миллионов рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Сабадаш и Гаркуша были задержаны в Петербурге в декабре 2023 года в тот же день, когда Смольнинский районный суд приговорил их и Сомова к 7,5 годам колонии, но, зачтя в срок отбытия наказания время содержания под стражей, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, освободил всех троих. Сабадаш, Сомов и Гаркуша ранее были осуждены на семь лет колонии по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. Последние двое вышли на свободу по УДО в декабре 2019 года. Сабадаш в 2003-2006 годах был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, россия, санкт-петербург, александр сабадаш, таврический (банк), совет федерации рф
Происшествия, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Александр Сабадаш, Таврический (банк), Совет Федерации РФ
Экс-сенатора Сабадаша арестовали по новому делу

Суд арестовал экс-сенатора от НАО Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена и экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сабадаша меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
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По новому делу ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и присвоение или растрата (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Вместе с тем Хамовнический суд Москвы рассматривает дело Сабадаша и бывших топ-менеджеров банка "Таврический" о мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос" в качестве заемщика денег у банка "Таврический", хотя фирма фактической деятельности не вела. В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 миллионов рублей, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
Сабадаш и Гаркуша были задержаны в Петербурге в декабре 2023 года в тот же день, когда Смольнинский районный суд приговорил их и Сомова к 7,5 годам колонии, но, зачтя в срок отбытия наказания время содержания под стражей, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, освободил всех троих.
Сабадаш, Сомов и Гаркуша ранее были осуждены на семь лет колонии по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. Последние двое вышли на свободу по УДО в декабре 2019 года.
Сабадаш в 2003-2006 годах был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.
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