https://ria.ru/20241030/rets-1980860511.html

РЭЦ: объем поставок продукции АПК в Китай вырос более чем в пять раз

РЭЦ: объем поставок продукции АПК в Китай вырос более чем в пять раз - РИА Новости, 30.10.2024

РЭЦ: объем поставок продукции АПК в Китай вырос более чем в пять раз

За последние 10 лет Россия поднялась на восьмое место с 13-го по поставкам агропродукции в Китай, при этом их объем в денежном выражении вырос более чем в пять... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:23

2024-10-30T11:23

2024-10-30T12:47

экономика

россия

китай

москва

вероника никишина

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За последние 10 лет Россия поднялась на восьмое место с 13-го по поставкам агропродукции в Китай, при этом их объем в денежном выражении вырос более чем в пять раз, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на торжественном открытии Российско-китайского форума по сельскохозяйственному сотрудничеству в Москве."Мы видим, что потенциал нашего сотрудничества недоиспользован. Рынок Китая крайне важен для российского АПК. Мы с радостью отмечаем, что местным компаниям уже интересна закупка не только базового продовольствия, но и продукции более высокого передела", — сказала Никишина.Она добавила, что одна из задач Российского экспортного центра — помочь экспортерам в развитии отношений непосредственно с потребителями, для чего РЭЦ разработал ряд инструментов, доказавших свою эффективность.Так, например, в 2024 году РЭЦ запустил серию фестивалей-ярмарок под национальным брендом "Сделано в России", которые позволяют российским компаниям не только наладить деловые контакты с потенциальными партнерами, но и представить свою продукцию жителям китайских провинций, увеличив таким образом базу потребителей.С 11 по 17 ноября в городе Чэнду (провинция Сычуань) пройдет уже третий фестиваль-ярмарка "Сделано в России".Кроме того, бизнес активно пользуется поддержкой в продвижении и увеличении продаж на китайских маркетплейсах. РЭЦ открыл 14 национальных магазинов Made in Russia на восьми популярных электронных торговых площадках, через которые российские компании за шесть месяцев 2024 года реализовали продукцию на более чем 1 миллиард рублей — больше, чем за весь 2023 год. Больше о национальных магазинах бизнес может узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"."РЭЦ стремится сделать российские товары не только узнаваемыми, но и доступными для китайских покупателей. Для повышения конкурентоспособности экспортируемой продукции по цене, срокам и регулярности поставок РЭЦ совместно с логистическими партнерами также развивает соответствующие решения", - отмечает центр.Производители АПК могут воспользоваться такими сервисами, как "Агроэкспресс", благодаря которому в Китай уже осуществлены поставки 1 миллиона тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также "Рыбный шаттл" и "Мясной шаттл".Генеральный директор РЭЦ также отметила ряд задач, которые необходимо решить для дальнейшего увеличения товарооборота России и Китая. В частности, важно обеспечить благоприятные условия для развития деловых связей между предпринимателями, повысить осведомленность китайских потребителей о разнообразии качественной российской продукции АПК, нивелировать сложности с расчетами, а также решить вопрос с взаимным признанием электронных документов для получения необходимых сертификатов.Российско-китайский форум по сельскохозяйственному сотрудничеству организован посольством Китая в России и Союзом китайских предпринимателей в РФ при поддержке Минсельхоза РФ и министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

https://ria.ru/20241030/rets-1980858822.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, москва, вероника никишина, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)