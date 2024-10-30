https://ria.ru/20241030/peterburg-1980993785.html
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 30.10.2024
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки
Двое сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:47
2024-10-30T18:47
2024-10-30T18:47
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Двое сотрудников полиции в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. "По версии следствия, не позднее 29 октября злоумышленник, занимая должность старшего оперуполномоченного ОКОН УМВД России по Красносельскому району совместно со своим знакомым, занимающим должность участкового уполномоченного территориального отдела полиции УМВД России по Кировскому району, выдвинули требования мужчине о передаче им взятки в сумме 1,8 миллиона рублей за непроведение проверки по факту обнаружения у последнего вещества, являющегося предположительно наркотическим", - говорится в сообщении. По информации ведомства, 29 октября оперуполномоченного ОКОН задержали при получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Следственными органами на основании материалов УСБ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". В настоящее время двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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происшествия, россия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки
В Петербурге задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки