https://ria.ru/20241030/peterburg-1980948790.html

В Петербурге обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя

В Петербурге обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя - РИА Новости, 30.10.2024

В Петербурге обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:07

2024-10-30T16:07

2024-10-30T16:07

общество

вологодская область

санкт-петербург

россия

александр ржаненков

георгий филимонов

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области, сообщил РИА Новости глава парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Пока это только тема обсуждения, взгляды (на проблему продажи алкоголя – ред.) разные... Рассматривается возможность ограничения по времени и отдаления точек продажи от социальных объектов", – сказал он. Отвечая на вопрос, могут ли эти ограничения быть столь же жесткими, как в Вологодской области, Ржаненков сказал: "До этого мы еще не дошли". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что в администрации президента дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется, были различные опыты, которые легко поддаются анализу.

https://ria.ru/20241029/alkogol-1980678972.html

вологодская область

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общество, вологодская область, санкт-петербург, россия, александр ржаненков, георгий филимонов, дмитрий песков