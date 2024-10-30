ВСУ должны оставить российские территории, заявил Песков
Песков: инициатива Путина предполагает оставление Украиной всех регионов РФ
Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска должны оставить российские территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что с такой мирной инициативой летом выступил глава российского государства Владимир Путин.
"Российская позиция хорошо понятна, ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года. Там как раз говорят о том, что украинцы должны оставить российские территории, включая российскую территорию, то есть новые регионы Российской Федерации. Это был набор условий, которые озвучил президент Путин, точнее это была его мирная инициатива", - сказал Песков.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.