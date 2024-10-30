https://ria.ru/20241030/orban-1980894798.html

В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС

В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС - РИА Новости, 30.10.2024

В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС

Независимая позиция лидера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем недальновидная и противоречивая линия главы евродипломатии, при этом РФ не... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:58

2024-10-30T12:58

2024-10-30T13:25

венгрия

россия

москва

виктор орбан

дмитрий песков

манфред вебер

европейская народная партия

еврокомиссия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Независимая позиция лидера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем недальновидная и противоречивая линия главы евродипломатии, при этом РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

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Ольга Фомченкова

венгрия, россия, москва, виктор орбан, дмитрий песков, манфред вебер, европейская народная партия, еврокомиссия, в мире