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В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС - РИА Новости, 30.10.2024
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12:58 30.10.2024 (обновлено: 13:25 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/orban-1980894798.html
В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС
В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС - РИА Новости, 30.10.2024
В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС
Независимая позиция лидера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем недальновидная и противоречивая линия главы евродипломатии, при этом РФ не... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:58
2024-10-30T13:25
венгрия
россия
москва
виктор орбан
дмитрий песков
манфред вебер
европейская народная партия
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Независимая позиция лидера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем недальновидная и противоречивая линия главы евродипломатии, при этом РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.
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венгрия, россия, москва, виктор орбан, дмитрий песков, манфред вебер, европейская народная партия, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Манфред Вебер, Европейская народная партия, Еврокомиссия, В мире
В Кремле оценили позицию Орбана по конфликту в ЕС

Песков: позиция Орбана импонирует Москве, но РФ не вмешивается в разборки в ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Независимая позиция лидера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем недальновидная и противоречивая линия главы евродипломатии, при этом РФ не намерена вмешиваться "во внутриевропейские разборки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии. Это действительно так. Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле об опасениях Орбана из-за того, что против него в Брюсселе якобы созрел заговор с целью смены правительства.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан писал в соцсети Х, что существует открытый заговор против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель - заменить венгерское правительство новым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Венгерская нефть — убийца Европы
22 октября, 08:00
 
ВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанДмитрий ПесковМанфред ВеберЕвропейская народная партияЕврокомиссияВ мире
 
 
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