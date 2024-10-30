https://ria.ru/20241030/mid-1980903875.html

Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД

Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2024

Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД

Участники министерской встречи "Россия-Африка" в Сочи сверят часы по выполнению решений последнего саммита формата, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:37

2024-10-30T13:37

2024-10-30T13:37

в мире

сочи

россия

москва

михаил богданов

российская академия наук

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи "Россия-Африка" в Сочи сверят часы по выполнению решений последнего саммита формата, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Вы знаете, что скоро, 9-10 ноября, пройдет первая министерская конференция, призванная провести сверку часов по вопросу выполнения решений, принятых лидерами государств на предыдущем саммите", - сказал он в ходе заседания, посвященного 65-летию Института Африки РАН. По его словам, Москва взяла курс на полномерное наращивание взаимодействия со странами Африки и заинтересована в продвижении партнёрства без его политизации. Министерская конференция пройдет в Сочи в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20241029/mavrikiy-1980709792.html

сочи

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москва

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в мире, сочи, россия, москва, михаил богданов, российская академия наук