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Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2024
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13:37 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/mid-1980903875.html
Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД
Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД - РИА Новости, 30.10.2024
Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД
Участники министерской встречи "Россия-Африка" в Сочи сверят часы по выполнению решений последнего саммита формата, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:37
2024-10-30T13:37
в мире
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россия
москва
михаил богданов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи "Россия-Африка" в Сочи сверят часы по выполнению решений последнего саммита формата, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Вы знаете, что скоро, 9-10 ноября, пройдет первая министерская конференция, призванная провести сверку часов по вопросу выполнения решений, принятых лидерами государств на предыдущем саммите", - сказал он в ходе заседания, посвященного 65-летию Института Африки РАН. По его словам, Москва взяла курс на полномерное наращивание взаимодействия со странами Африки и заинтересована в продвижении партнёрства без его политизации. Министерская конференция пройдет в Сочи в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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в мире, сочи, россия, москва, михаил богданов, российская академия наук
В мире, Сочи, Россия, Москва, Михаил Богданов, Российская академия наук
Участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита, заявил МИД

Дипломат Богданов: участники "Россия-Африка" обсудят выполнение решений саммита

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Участники Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники министерской встречи "Россия-Африка" в Сочи сверят часы по выполнению решений последнего саммита формата, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Вы знаете, что скоро, 9-10 ноября, пройдет первая министерская конференция, призванная провести сверку часов по вопросу выполнения решений, принятых лидерами государств на предыдущем саммите", - сказал он в ходе заседания, посвященного 65-летию Института Африки РАН.
По его словам, Москва взяла курс на полномерное наращивание взаимодействия со странами Африки и заинтересована в продвижении партнёрства без его политизации.
Министерская конференция пройдет в Сочи в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств РФ и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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В миреСочиРоссияМоскваМихаил БогдановРоссийская академия наук
 
 
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