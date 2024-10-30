https://ria.ru/20241030/maslo--1981001906.html
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию - РИА Новости, 30.10.2024
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию
Турция с воскресенья начала экспортировать сливочное масло в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:30
2024-10-30T19:30
2024-10-30T22:26
россия
турция
дмитрий патрушев
индия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
союзмолоко
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Турция с воскресенья начала экспортировать сливочное масло в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. "Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года", — говорится в заявлении регулятора.При этом, по информации ФГИС "ВетИС" на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн сливочного масла, уточняется в пресс-релизе.Раннее стало известно, что Минсельхоз реализует меры по увеличению поставок этого продукта из-за рубежа. Так, для импорта уже начались закупки сливочного масла из Индии и Ирана — крупных экспортеров этой продукции.Вице-премьер Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал несколько поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь, в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен этим продуктом, а производители не сообщали в ведомство или "Союзмолоко" об остановке или сокращении его выпуска.
https://ria.ru/20241018/yaytsa-1978658995.html
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россия, турция, дмитрий патрушев, индия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), союзмолоко, в мире
Россия, Турция, Дмитрий Патрушев, Индия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Союзмолоко, В мире
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию
Начались поставки сливочного масла из Турции в РФ