https://ria.ru/20241030/koreya-1981009229.html
Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием
Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием - РИА Новости, 30.10.2024
Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении Вашингтона защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:24
2024-10-30T20:24
2024-10-30T21:47
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении Вашингтона защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие.По словам шефа Пентагона, сегодня в этом он заверил главу южнокорейского Минобороны Ким Ён Хёна."Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи, и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями", — сказал он.Остин добавил, что Вашингтон также намерен продолжать военные учения с Сеулом.В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html
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сша, в мире, южная корея, министерство обороны сша, ллойд остин
США, В мире, Южная Корея, Министерство обороны США, Ллойд Остин
Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием
Шеф Пентагона Остин: США намерены защищать Южную Корею ядерным оружием