https://ria.ru/20241030/koreya-1981009229.html

Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием

Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием - РИА Новости, 30.10.2024

Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении Вашингтона защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:24

2024-10-30T20:24

2024-10-30T21:47

сша

в мире

южная корея

министерство обороны сша

ллойд остин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении Вашингтона защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие.По словам шефа Пентагона, сегодня в этом он заверил главу южнокорейского Минобороны Ким Ён Хёна."Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи, и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями", — сказал он.Остин добавил, что Вашингтон также намерен продолжать военные учения с Сеулом.В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.

https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, южная корея, министерство обороны сша, ллойд остин