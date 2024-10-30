https://ria.ru/20241030/kitay-1980825533.html

В Китае оценили динамику отношений с Россией

В Китае оценили динамику отношений с Россией - РИА Новости, 30.10.2024

В Китае оценили динамику отношений с Россией

Отношения РФ и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов, заявил в среду министр иностранных дел КНР... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:17

2024-10-30T06:17

2024-10-30T06:40

ван и (политик)

оон

андрей руденко

си цзиньпин

китай

россия

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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух стран и их народов, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко. "Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, что не только отвечает общим интересам Китая и России и народов двух стран, но также является нашим совместным вкладов в поддержание стабильности международных отношений, защиту международного права и Устава ООН", - заявил Ван И. Он добавил, что "Китай удовлетворен нынешним уровнем развития китайско-российских отношений".Руденко в свою очередь поблагодарил Ван И за то, что министр в своем напряженном графике нашел время для встречи. "Это свидетельство того высокого внимания, которое вы, господин министр, уделяете развитию нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал он.Российский дипломат также напомнил, что Ван И в этом году пять раз встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, "что эти контакты продолжатся"."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", - указал Руденко.

https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html

https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html

китай

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ван и (политик), оон, андрей руденко, си цзиньпин, китай, россия