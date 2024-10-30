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В Госдуме назвали Хэллоуин "дьявольским" праздником - РИА Новости, 30.10.2024
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17:44 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/khellouin-1980969347.html
В Госдуме назвали Хэллоуин "дьявольским" праздником
В Госдуме назвали Хэллоуин "дьявольским" праздником - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуме назвали Хэллоуин "дьявольским" праздником
Хэллоуин является "дьявольским" праздником, использующим поклонение нечистой силе, целенаправленную экспансию Запада, призванный воспитать бездумных... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:44
2024-10-30T17:44
россия
алексей журавлев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Хэллоуин является "дьявольским" праздником, использующим поклонение нечистой силе, целенаправленную экспансию Запада, призванный воспитать бездумных потребителей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Хэллоуин, по своей сути, праздник дьявольский, использующий поклонение нечистой силе, и поэтому любому, кто исповедует христианские ценности, чуждый. Он и пришел-то к нам после распада Советского Союза, как часть целенаправленной экспансии Запада, призванной воспитать из следующего поколения россиян общество бездумных и безыдейных потребителей, для которых важны лишь обогащение и развлечение", - сказал Журавлев. По его мнению, Хэллоуин порой принимает весьма извращенные формы, такие, как торговля черепами в магазинах детских товаров или маскарадные костюмы смерти. "Это сознательное растягивание общественной морали, куда Запад потом непременно старается засунуть и отвратительную ЛГБТ*-культуру (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и противоестественные транс-ритуалы. В православии нет ничего подобного, и всем, кто хоть в какой-то мере исповедует религиозные принципы, следует, безусловно, этого соприкосновения с чертовщиной избегать и опасаться", - считает депутат.* Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, алексей журавлев , госдума рф, общество
Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Общество
В Госдуме назвали Хэллоуин "дьявольским" праздником

Депутат Журавлев назвал Хэллоуин дьявольским праздником

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкТыквы с огнем внутри на праздновании Хэллоуина
Тыквы с огнем внутри на праздновании Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тыквы с огнем внутри на праздновании Хэллоуина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Хэллоуин является "дьявольским" праздником, использующим поклонение нечистой силе, целенаправленную экспансию Запада, призванный воспитать бездумных потребителей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Хэллоуин, по своей сути, праздник дьявольский, использующий поклонение нечистой силе, и поэтому любому, кто исповедует христианские ценности, чуждый. Он и пришел-то к нам после распада Советского Союза, как часть целенаправленной экспансии Запада, призванной воспитать из следующего поколения россиян общество бездумных и безыдейных потребителей, для которых важны лишь обогащение и развлечение", - сказал Журавлев.
По его мнению, Хэллоуин порой принимает весьма извращенные формы, такие, как торговля черепами в магазинах детских товаров или маскарадные костюмы смерти.
"Это сознательное растягивание общественной морали, куда Запад потом непременно старается засунуть и отвратительную ЛГБТ*-культуру (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), и противоестественные транс-ритуалы. В православии нет ничего подобного, и всем, кто хоть в какой-то мере исповедует религиозные принципы, следует, безусловно, этого соприкосновения с чертовщиной избегать и опасаться", - считает депутат.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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