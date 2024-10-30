https://ria.ru/20241030/gosduma-1980932106.html

Госдума отклонила законопроект об альтернативе ЕГЭ

Госдума отклонила законопроект об альтернативе ЕГЭ - РИА Новости, 30.10.2024

Госдума отклонила законопроект об альтернативе ЕГЭ

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ, предоставляя взамен этого возможность сдавать... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:17

2024-10-30T15:17

2024-10-30T15:29

яна лантратова

госдума рф

россия

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ, предоставляя взамен этого возможность сдавать государственный экзамен. Проектом предлагалось предоставить альтернативу сдавать по желанию единый государственный экзамен (ЕГЭ) или госэкзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что комитет ГД также не поддержал данный проект, потому что принятие инициативы об альтернативе ЕГЭ может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создать неравные условия при поступлении в вузы и не сможет обеспечить единство подходов к оценке результатов освоения образовательной программы.

https://ria.ru/20240926/minobrnauki-1974743631.html

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яна лантратова, госдума рф, россия, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование