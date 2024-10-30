https://ria.ru/20241030/gosduma-1980899759.html

В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов

В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов - РИА Новости, 30.10.2024

В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов

Фракция "Новые люди" предлагает ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщила депутат ГД от этой фракции... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:16

2024-10-30T13:16

2024-10-30T13:28

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" предлагает ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщила депутат ГД от этой фракции Ксения Горячева. "Фракция "Новые люди" предлагает обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу", - сказала Горячева журналистам. Она добавила, что введение экзамена снизит нагрузку на учителей и обеспечит равные условия для всех школьников во время образовательного процесса. По словам депутата, если ребенок не владеет в достаточной мере русским языком, у него будет год на подготовку к этому экзамену. Однако подготовка должна проходить не за счет российских налогоплательщиков, а за счет родителей детей.

https://ria.ru/20241029/gosduma-1980687046.html

https://ria.ru/20241029/migranty-1980677138.html

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общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование