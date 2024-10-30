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В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов - РИА Новости, 30.10.2024
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13:16 30.10.2024 (обновлено: 13:28 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980899759.html
В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов
В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов - РИА Новости, 30.10.2024
В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов
Фракция "Новые люди" предлагает ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщила депутат ГД от этой фракции... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:16
2024-10-30T13:28
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" предлагает ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщила депутат ГД от этой фракции Ксения Горячева. "Фракция "Новые люди" предлагает обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу", - сказала Горячева журналистам. Она добавила, что введение экзамена снизит нагрузку на учителей и обеспечит равные условия для всех школьников во время образовательного процесса. По словам депутата, если ребенок не владеет в достаточной мере русским языком, у него будет год на подготовку к этому экзамену. Однако подготовка должна проходить не за счет российских налогоплательщиков, а за счет родителей детей.
https://ria.ru/20241029/gosduma-1980687046.html
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общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов

"Новые люди" предложили ввести экзамен по русскому языку для детей мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Фракция "Новые люди" предлагает ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу, сообщила депутат ГД от этой фракции Ксения Горячева.
"Фракция "Новые люди" предлагает обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу", - сказала Горячева журналистам.
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Она добавила, что введение экзамена снизит нагрузку на учителей и обеспечит равные условия для всех школьников во время образовательного процесса.
По словам депутата, если ребенок не владеет в достаточной мере русским языком, у него будет год на подготовку к этому экзамену. Однако подготовка должна проходить не за счет российских налогоплательщиков, а за счет родителей детей.
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