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История первого русского флота: Азовские походы Петра I - РИА Новости, 30.10.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского судоходства
 
15:00 30.10.2024 (обновлено: 19:55 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/azov-1980905189.html
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
История первого русского флота: Азовские походы Петра I - РИА Новости, 30.10.2024
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.
2024-10-30T15:00
2024-10-30T19:55
история русского судоходства
подкаст
россия
переславль-залесский
архангельск
петр i
музей мирового океана
донской государственный технический университет
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История первого русского флота: Азовские походы Петра I
К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.
audio/mpeg
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Как первая поездка к морю чуть не стала для Петра последней, и какого успеха он добился в Архангельске. Почему центром кораблестроения царь выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр I ставил перед Великим посольством, и почему в Европе он инкогнито работал простым плотником. Насколько масштабным был азовский "проект" Петра, почему первый русский флот просуществовал всего чуть более 10 лет, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность: - Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова; - Донскому государственному техническому университету;- Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету ("Корабелка"); - Воронежскому областному краеведческому музею и Кораблю-музею "Гото Предестинация";- Азовскому историко‑археологическому и палеонтологическому музею‑заповеднику;- Музею-заповеднику "Музей Мирового океана";- Архангельскому краеведческому музею._____Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дмитрий Москалев, Иван Родманич, Борис Сатаров, Игорь Кривицкий, Василий УчаевСценарий: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WMM7yVC
россия
переславль-залесский
архангельск
воронеж
азов
санкт-петербург
турция
азовское море
черное море
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РИА Новости
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96
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подкаст, россия, переславль-залесский, архангельск, петр i, музей мирового океана, донской государственный технический университет, воронеж, азов, крепость, вмф рф, история, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), турция, азовское море, черное море, аудио
История русского судоходства, Подкаст, Россия, Переславль-Залесский, Архангельск, Петр I, Музей Мирового океана, Донской государственный технический университет, Воронеж, Азов, крепость, ВМФ РФ, история, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Турция, Азовское море, Черное море

История первого русского флота: Азовские походы Петра I

История русского судоходства
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
Вчера, 15:00
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К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Как первая поездка к морю чуть не стала для Петра последней, и какого успеха он добился в Архангельске. Почему центром кораблестроения царь выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр I ставил перед Великим посольством, и почему в Европе он инкогнито работал простым плотником. Насколько масштабным был азовский "проект" Петра, почему первый русский флот просуществовал всего чуть более 10 лет, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России.
Эксперты эпизода:
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность:
- Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова;
- Донскому государственному техническому университету;
- Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету ("Корабелка");
- Воронежскому областному краеведческому музею и Кораблю-музею "Гото Предестинация";
- Азовскому историко‑археологическому и палеонтологическому музею‑заповеднику;
- Музею-заповеднику "Музей Мирового океана";
- Архангельскому краеведческому музею.
_____
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Дмитрий Москалев, Иван Родманич, Борис Сатаров, Игорь Кривицкий, Василий Учаев
Сценарий: Артем Буфтяк
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WMM7yVC
 
История русского судоходстваПодкастРоссияПереславль-ЗалесскийАрхангельскПетр IМузей Мирового океанаДонской государственный технический университетВоронежАзовкрепостьВМФ РФисторияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)ТурцияАзовское мореЧерное море
 
 
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