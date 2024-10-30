История первого русского флота: Азовские походы Петра I
Читать ria.ru в
К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Как первая поездка к морю чуть не стала для Петра последней, и какого успеха он добился в Архангельске. Почему центром кораблестроения царь выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр I ставил перед Великим посольством, и почему в Европе он инкогнито работал простым плотником. Насколько масштабным был азовский "проект" Петра, почему первый русский флот просуществовал всего чуть более 10 лет, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России.
Эксперты эпизода:
- директор калининградского "Музея Мирового океана" Денис Миронюк;
- доктор исторических наук, заведующая Лабораторией истории флота и мореплавания "СПбГМТУ" Галина Гребенщикова;
- доктор исторических наук, профессор "ДГТУ" Владимир Трут;
- археолог, старший научный сотрудник отдела научно-просветительских программ "Архангельского краеведческого музея" Артем Бурменский;
- старший научный сотрудник отдела истории "Азовского музея-заповедника" Виктория Бурлак;
- заведующая отделом История создания Российского флота "Воронежского краеведческого музея" Елена Селезнева.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Apple Podcasts
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность:
- Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова;
- Донскому государственному техническому университету;
- Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету ("Корабелка");
- Воронежскому областному краеведческому музею и Кораблю-музею "Гото Предестинация";
- Азовскому историко‑археологическому и палеонтологическому музею‑заповеднику;
- Музею-заповеднику "Музей Мирового океана";
- Архангельскому краеведческому музею.
- Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова;
- Донскому государственному техническому университету;
- Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету ("Корабелка");
- Воронежскому областному краеведческому музею и Кораблю-музею "Гото Предестинация";
- Азовскому историко‑археологическому и палеонтологическому музею‑заповеднику;
- Музею-заповеднику "Музей Мирового океана";
- Архангельскому краеведческому музею.
_____
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Дмитрий Москалев, Иван Родманич, Борис Сатаров, Игорь Кривицкий, Василий Учаев
Сценарий: Артем Буфтяк
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WMM7yVC