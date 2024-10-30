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История первого русского флота: Азовские походы Петра I

История первого русского флота: Азовские походы Петра I - РИА Новости, 30.10.2024

История первого русского флота: Азовские походы Петра I

К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I.

2024-10-30T15:00

2024-10-30T15:00

2024-10-30T19:55

история русского судоходства

подкаст

россия

переславль-залесский

архангельск

петр i

музей мирового океана

донской государственный технический университет

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История первого русского флота: Азовские походы Петра I К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I. audio/mpeg

История первого русского флота: Азовские походы Петра I К концу XVII века Русское царство было практически отрезано от морской торговли — русскому государству грозила участь стать нищей периферией. Все удобные гавани уже были заняты, выйти к морю можно было только силой. Но ни верфей, ни образованных корабельных мастеров, ни офицеров и матросов у России не было. Решать эту проблему выпало Петру I. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Как первая поездка к морю чуть не стала для Петра последней, и какого успеха он добился в Архангельске. Почему центром кораблестроения царь выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр I ставил перед Великим посольством, и почему в Европе он инкогнито работал простым плотником. Насколько масштабным был азовский "проект" Петра, почему первый русский флот просуществовал всего чуть более 10 лет, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____За помощь в подготовке материала редакция выражает благодарность: - Северному (Арктическому) федеральному университету им. М.В. Ломоносова; - Донскому государственному техническому университету;- Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету ("Корабелка"); - Воронежскому областному краеведческому музею и Кораблю-музею "Гото Предестинация";- Азовскому историко‑археологическому и палеонтологическому музею‑заповеднику;- Музею-заповеднику "Музей Мирового океана";- Архангельскому краеведческому музею._____Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дмитрий Москалев, Иван Родманич, Борис Сатаров, Игорь Кривицкий, Василий УчаевСценарий: Артем БуфтякРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WMM7yVC

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