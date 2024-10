https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html

Агенты Кремля рвутся в Белый дом

Судя по всему, Камале Харрис не помогла даже поддержка Владимира Путина: прямо накануне выборов ее начали откровенно топить те самые СМИ, которые только что... РИА Новости, 30.10.2024

Судя по всему, Камале Харрис не помогла даже поддержка Владимира Путина: прямо накануне выборов ее начали откровенно топить те самые СМИ, которые только что агитировали за нее в хорошо знакомом нам стиле "не дай бог!".Уже три ведущие газеты США отказались поддерживать кандидатов в президенты США: вчера к The Washington Post и Los Angeles Times присоединилась USA Today. Заявленный ими "отказ от поддержки кандидатов" звучит, конечно, лукаво. Все эти издания — как и 90 процентов всех американских СМИ — денно и нощно проклинали Трампа, обзывали его "гитлером" и "фашистом" и наперебой расхваливали кандидатку от Демпартии. То есть сейчас акулы пера прицельно сливают именно Камалу Харрис.Вернее, от самих акул тут ничего не зависит. Их тоже сливают вместе с хохотушкой Харрис — одновременно с отказом от ее поддержки уволились и были отправлены в отставку самые яростные сторонники кандидата от Демпартии. Из The Washington Post, в частности, "ушли" Роберта Кагана, главного "ястреба" среди неоконов и по совместительству мужа Виктории Fuck the EU Нуланд.Уволенные авторы громко страдают и оплакивают свои "уникальные журналистские коллективы", однако всем не до них. Решение сливать Камалу принято уже многими богатыми людьми на самом верху. Как горько сформулировал в соцсетях тот же Каган, "Джефф Безос сторговался с Трампом".Сам Безос под это дело опубликовал в своей The Washington Post колонку, в которой буквально посыпает главу пеплом: "Американские СМИ пробили дно, в опросе Гэллапа о доверии журналисты скатились даже ниже, чем конгресс США. <...> Наша поддержка кандидатов в президенты ни на что не влияет. Ни один колеблющийся избиратель в Пенсильвании не скажет: "Я проголосую за того, за кого скажет такая-то газета". Ни один".Олигарх заверяет публику, что никогда не использовал купленную им в 2013 году газету в своих интересах, хотя это звучит, конечно, очень смешно. Именно The Washington Post продавила в 2020 году коронавирусные локдауны в США, а на них невероятно разбогател безосовский Amazon — пока магазины были закрыты, американцы сидели по домам и все заказывали в интернете.Общественность это прекрасно помнит, а кандидат Трамп не забыл, как стенгазета Безоса беспощадно топила его на выборах в 2020-м и потом, после штурма Капитолия, пыталась выставить зачинщиком мятежа и врагом народа. Так что колонка олигарха похожа на наспех сделанное покаяние и саморазоблачение перед Республиканской партией: "Товарищ Трамп, произошла чудовищная ошибка".И ведь Безос не один такой. Посмотрим на газету USA Today — соответствующий медиахолдинг принадлежит Gannett Co., Inc., а владельцами пакетов акций этой компании являются давно знакомые нам богатейшие инвестфонды BlackRock и Vanguard. То есть "уникальный журналистский коллектив" USA Today рот не посмеет открыть, пока это не утвердят их хозяева-триллионеры. И вот все выглядит так, будто хозяевам стала неугодна Камала Харрис.Или возьмем Los Angeles Times. Во время президентства Трампа ее купил за полтриллиона долларов кешем бизнесмен китайского происхождения Патрик Хуан Синьсян. Он, кстати, как и Илон Маск, является выходцем из ЮАР. В бытность Трампа президентом он пытался выпросить у него должность в правительстве, но не преуспел. Потом обиженный миллиардер топил за демократов и Харрис, но только что, как видим, переобулся в полете.Тенденция налицо: богатые, очень богатые и сверхбогатые люди заявляют на публику, что больше Камалу Харрис не поддерживают. Вероятно, Трамп прельстил их какими-то интересными договоренностями. Возможно, руководство Демпартии затеяло какой-то настолько грязный трюк, что от него требуется срочно дистанцироваться.Магнаты также кожей — и, разумеется, кошельком — ощущают растущее недовольство народных масс. Медиаолигархам вряд ли хочется серьезных волнений по типу того, когда американские рабочие в 1910 году взорвали бомбами офис редакции той же Los Angeles Times, убив больше двадцати человек. Если сейчас на выборах начнутся махинации с голосами, то народные выступления практически неизбежны. От этого всего тоже хочется держаться подальше.Против Камалы говорит и тот факт, что американские СМИ сейчас дружно разгоняют зраду: мол, в выборы вмешались сразу Россия, Иран и Китай. Видимо, одной России уже недостаточно. Засланные казачки проникли во все СМИ, а самое главное, оккупировали соцсети, которые когда-то были форпостом свободы слова. Это выглядит именно как оправдание будущего проигрыша Харрис. Происки русских (и примкнувших к ним иранцев и китайцев) — идеальная отмазка на случай неудачи кандидата от Демпартии.Почитаешь The New York Times, и получается, что русские захватили буквально все информплощадки США и продвигают Трампа. Но не будем забывать, что и Харрис такой же агент Москвы, как и Трамп, — ее ведь открыто поддержал президент России. На этот тупик, в который загнали себя американцы, обратила внимание Мария Захарова. Что ж, наблюдаем за гонкой российских ставленников в Белый дом. Хочется от души пожелать победы обоим кандидатам.

