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"Загнали себя в тупик". Захарова высказалась об американских СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
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11:21 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/zaharova-1980653971.html
"Загнали себя в тупик". Захарова высказалась об американских СМИ
"Загнали себя в тупик". Захарова высказалась об американских СМИ - РИА Новости, 29.10.2024
"Загнали себя в тупик". Захарова высказалась об американских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские СМИ "загнали себя в тупик" в выборе поддержки кандидатов на американских президентских РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:21
2024-10-29T11:21
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские СМИ "загнали себя в тупик" в выборе поддержки кандидатов на американских президентских выборах. "Американские газеты, воротилы медиабизнеса, одна за другой отказываются поддержать какого-либо кандидата на выборах США. В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - написала она в Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. Ранее, как сообщил телеканала Fox News, одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране. На прошлой неделе газета Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника. Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Камала Харрис, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Загнали себя в тупик". Захарова высказалась об американских СМИ

Захарова: американские СМИ загнали себя в тупик в выборе поддержки кандидатов

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские СМИ "загнали себя в тупик" в выборе поддержки кандидатов на американских президентских выборах.
"Американские газеты, воротилы медиабизнеса, одна за другой отказываются поддержать какого-либо кандидата на выборах США. В этот раз они и не могут никого поддержать, ведь на обоих стоит печать "российский". Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин. Поэтому информационный мейнстрим в Штатах и порвало. Сами загнали себя в тупик", - написала она в Telegram-канале.
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Ранее, как сообщил телеканала Fox News, одна из крупнейших национальных газет США USA Today отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах в стране.
На прошлой неделе газета Washington Post объявила, что впервые с 1988 года не будет выражать поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах США, которые пройдут в ноябре. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Исторически Washington Post поддерживает демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку кандидату в президенты США от демократов Камале Харрис. Решение не поддерживать кандидатуру на выборах 2024 года было принято владельцем газеты, миллиардером Джеффом Безосом, основателем интернет-гиганта Amazon, сообщила сама газета, ссылаясь на четыре анонимных источника.
Помимо Washington Post, нейтральную позицию на этих выборах заняла газета Los Angeles Times, несмотря на то, что ранее поддерживала демократов. Решение принял владелец газеты, миллиардер Патрик Сун-Шионг. Он считает, что не стоит навязывать мнение читателям и решение они должны принять сами. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты.
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