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"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:24
2024-10-29T04:24
2024-10-29T12:26
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Математика в том, что с марта <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев", — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).Тайный смысл, по мнению депутата, состоит в том, чтобы приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий."Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот "величайший" и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день", — резюмировал Дубинский.На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" опубликовало примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу".
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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
Дубинский: Зеленский выплатит украинцам деньги, сэкономленные на переселенцах
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Математика в том, что с марта <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев", — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).
Тайный смысл, по мнению депутата, состоит в том, чтобы приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий.
«
"Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот "величайший" и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день", — резюмировал Дубинский.
На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua
" опубликовало примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу".