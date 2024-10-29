https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html

"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского

"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024

"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского

За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T04:24

2024-10-29T04:24

2024-10-29T12:26

в мире

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

страна.ua

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Математика в том, что с марта <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев", — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).Тайный смысл, по мнению депутата, состоит в том, чтобы приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий."Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот "величайший" и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день", — резюмировал Дубинский.На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" опубликовало примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу".

https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html

https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html

https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html

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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, страна.ua