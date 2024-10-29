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"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024
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04:24 29.10.2024 (обновлено: 12:26 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/zamysel-1980616145.html
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского - РИА Новости, 29.10.2024
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:24
2024-10-29T12:26
в мире
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Математика в том, что с марта &lt;…&gt; (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев", — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).Тайный смысл, по мнению депутата, состоит в том, чтобы приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий.&quot;Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот &quot;величайший&quot; и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день&quot;, — резюмировал Дубинский.На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" опубликовало примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу".
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980496900.html
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в мире, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Страна.ua
"Страдания народа": в Раде раскрыли тайный замысел Зеленского

Дубинский: Зеленский выплатит украинцам деньги, сэкономленные на переселенцах

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. За решением Владимира Зеленского выделить по тысяче гривен каждому украинцу стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Математика в том, что с марта <…> (Зеленский. — Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев", — написал он, напомнив, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).
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Тайный смысл, по мнению депутата, состоит в том, чтобы приурочить размер выплаты к продолжительности военных действий.
«

"Смысл в том, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны, вот "величайший" и оценил страдания украинского народа — одна гривна в день", — резюмировал Дубинский.

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На прошлой неделе глава киевского режима пообещал украинцам программу, которая "будет ощутима для каждой семьи", — выплату по тысяче гривен (примерно 2350 рублей).
Эта инициатива возмутила население страны. Издание "Страна.ua" опубликовало примеры ироничных видеороликов, в которых пользователи соцсетей мечтают о роскошной жизни на "вовину тысячу".
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