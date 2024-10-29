https://ria.ru/20241029/veterany-1980661492.html

"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу

"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу - РИА Новости, 29.10.2024

"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:57

2024-10-29T11:57

2024-10-29T11:57

общество

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию для повышения рождаемости, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с предложением, направленным на повышение рождаемости в нашей стране, что является одной из приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации... В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию", - говорится в документе. Общественное движение также обратилось с этой инициативой к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. По мнению общественников, данная инициатива может стать эффективной мерой для повышения рождаемости, учитывая, что миллионы женщин трудятся в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях в государственной службе. "Исследования показывают, что женщины, работающие удалённо, чаще решаются на рождение детей, что подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников", - также говорится в документе. "Ветераны России" уверены, что создание комфортных условий для женщин, которые хотят совмещать профессиональную деятельность с материнством, будет способствовать укреплению демографической ситуации в России. "В этой связи просим Вас инициировать обсуждение данного вопроса на уровне Государственной Думы и поддержать наше предложение о предоставлении возможности удалённой работы для женщин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/ldpr-1980414915.html

https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф