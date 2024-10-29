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"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу - РИА Новости, 29.10.2024
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11:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/veterany-1980661492.html
"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу
"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу - РИА Новости, 29.10.2024
"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:57
2024-10-29T11:57
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию для повышения рождаемости, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с предложением, направленным на повышение рождаемости в нашей стране, что является одной из приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации... В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию", - говорится в документе. Общественное движение также обратилось с этой инициативой к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. По мнению общественников, данная инициатива может стать эффективной мерой для повышения рождаемости, учитывая, что миллионы женщин трудятся в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях в государственной службе. "Исследования показывают, что женщины, работающие удалённо, чаще решаются на рождение детей, что подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников", - также говорится в документе. "Ветераны России" уверены, что создание комфортных условий для женщин, которые хотят совмещать профессиональную деятельность с материнством, будет способствовать укреплению демографической ситуации в России. "В этой связи просим Вас инициировать обсуждение данного вопроса на уровне Государственной Думы и поддержать наше предложение о предоставлении возможности удалённой работы для женщин", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241028/ldpr-1980414915.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
"Ветераны России" предложили расширить права женщин на удаленную работу

"Ветераны России" предложили для роста рождаемости идею удаленки для женщин

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖенщина на удаленной работе у себя дома
Женщина на удаленной работе у себя дома - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Женщина на удаленной работе у себя дома. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предложило председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию для повышения рождаемости, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к Вам с предложением, направленным на повышение рождаемости в нашей стране, что является одной из приоритетных задач, обозначенных президентом Российской Федерации... В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию", - говорится в документе.
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Общественное движение также обратилось с этой инициативой к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.
По мнению общественников, данная инициатива может стать эффективной мерой для повышения рождаемости, учитывая, что миллионы женщин трудятся в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на некоторых должностях в государственной службе.
"Исследования показывают, что женщины, работающие удалённо, чаще решаются на рождение детей, что подтверждает необходимость внедрения гибких условий труда для этой категории сотрудников", - также говорится в документе.
"Ветераны России" уверены, что создание комфортных условий для женщин, которые хотят совмещать профессиональную деятельность с материнством, будет способствовать укреплению демографической ситуации в России.
"В этой связи просим Вас инициировать обсуждение данного вопроса на уровне Государственной Думы и поддержать наше предложение о предоставлении возможности удалённой работы для женщин", - говорится в сообщении.
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