https://ria.ru/20241029/sochi-1980683210.html
В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ
В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ - РИА Новости, 29.10.2024
В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ
Тело женщины обнаружено на территории Хостинского района в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:17
2024-10-29T13:17
2024-10-29T18:46
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Тело женщины обнаружено на территории Хостинского района в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Девятого октября в соцсетях поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили о поиске пропавшей в конце сентября Кристины Рэй (Кожевниковой), которая некогда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. "В Хостинском районе города Сочи обнаружен труп женщины. В настоящее время тело направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли было найдено тело Кристины Рэй. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда, "вчера днем в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали тело женщины из коллектора" и передали сотрудникам правоохранительных органов. Ею оказалась пропавшая ранее Кристина Рэй, подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю агентству сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга, потратившая четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.
https://ria.ru/20241028/akter-1980533099.html
https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ
В сочинском коллекторе нашли тело обладательницы самых больших губ
СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Тело женщины обнаружено на территории Хостинского района в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Девятого октября в соцсетях поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили о поиске пропавшей в конце сентября Кристины Рэй (Кожевниковой), которая некогда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.
"В Хостинском районе города Сочи обнаружен труп женщины. В настоящее время тело направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли было найдено тело Кристины Рэй.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда, "вчера днем в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС
России эвакуировали тело женщины из коллектора" и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ею оказалась пропавшая ранее Кристина Рэй, подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах.
Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю агентству сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга
, потратившая четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.