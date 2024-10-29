https://ria.ru/20241029/sochi-1980683210.html

В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ

В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ - РИА Новости, 29.10.2024

В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ

Тело женщины обнаружено на территории Хостинского района в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:17

2024-10-29T13:17

2024-10-29T18:46

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Тело женщины обнаружено на территории Хостинского района в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Девятого октября в соцсетях поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили о поиске пропавшей в конце сентября Кристины Рэй (Кожевниковой), которая некогда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. "В Хостинском районе города Сочи обнаружен труп женщины. В настоящее время тело направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли было найдено тело Кристины Рэй. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда, "вчера днем в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали тело женщины из коллектора" и передали сотрудникам правоохранительных органов. Ею оказалась пропавшая ранее Кристина Рэй, подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах. Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю агентству сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга, потратившая четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.

https://ria.ru/20241028/akter-1980533099.html

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

сочи

россия

краснодарский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия