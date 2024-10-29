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Шойгу обсудил с руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг - РИА Новости, 29.10.2024
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15:16 29.10.2024 (обновлено: 15:40 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980714706.html
Шойгу обсудил с руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг
Шойгу обсудил с руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг - РИА Новости, 29.10.2024
Шойгу обсудил с руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ реализацию проекта международного транспортного коридора Север-Юг, сообщили... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:16
2024-10-29T15:40
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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ реализацию проекта международного транспортного коридора Север-Юг, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ."Он (Шойгу - ред.) проинформировал, что в ходе встреч с высшим политическим руководством ОАЭ также обсуждался вопрос, касающийся реализации проекта по созданию международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, который, в том числе, предусматривает строительство на иранской территории бесшовной транзитной железной дороги до портов в Персидском заливе", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ.
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оаэ, россия, сергей шойгу, в мире
ОАЭ, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу обсудил с руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг

Шойгу обсудил с высшим руководством ОАЭ реализацию проекта коридора Север — Юг

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 29 окт - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обсудил с высшим политическим руководством ОАЭ реализацию проекта международного транспортного коридора Север-Юг, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Он (Шойгу - ред.) проинформировал, что в ходе встреч с высшим политическим руководством ОАЭ также обсуждался вопрос, касающийся реализации проекта по созданию международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, который, в том числе, предусматривает строительство на иранской территории бесшовной транзитной железной дороги до портов в Персидском заливе", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Шойгу в ОАЭ.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Вчера, 15:17
 
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