https://ria.ru/20241029/serbiya-1980739214.html

В сербском Нови-Бечее почтили память воинов-освободителей

В сербском Нови-Бечее почтили память воинов-освободителей - РИА Новости, 29.10.2024

В сербском Нови-Бечее почтили память воинов-освободителей

Жители города Нови-Бечей на северо-востоке Сербии, который в 1946-1952 годах назывался Волошино в честь погибшего при его освобождении во время Второй мировой... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:30

2024-10-29T16:30

2024-10-29T16:30

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НОВИ-БЕЧЕЙ (Сербия), 29 окт – РИА Новости. Жители города Нови-Бечей на северо-востоке Сербии, который в 1946-1952 годах назывался Волошино в честь погибшего при его освобождении во время Второй мировой войны полковника Анания Волошина, почтили память воинов-освободителей, передает корреспондент РИА Новости. Уроженец Одессы полковник Волошин из 34-й гвардейской стрелковой дивизии был смертельно ранен при освобождении города 4 октября 1944 года на берегу реки Тиса. Там стоит обновленный в 2021 году памятник из черного мрамора "Погибшим бойцам Красной армии от народа Нови-Бечея", посвященный ему и еще 23 красноармейцам. Восемнадцать бойцов перечислены поименно, и еще шестеро похоронены как неизвестные солдаты. Торжественное возложение цветов и венков в честь 80-летия освобождения Сербии во Второй мировой войне провели в конце октября представители местных властей и общественных организаций. В доме культуры Нови-Бечея прошли торжественное собрание и выставка документов и фотографий времен Второй мировой. "В год празднования 80-летия освобождения нашей страны от фашистских оккупантов общество сербско-русской дружбы "Волошинов" вместе с муниципалитетом Нови-Бечей отметило эту одну из важнейших дат… Нови-Бечей чтит двух великих офицеров Красной армии: полковника Анания Иосифовича Волошина и капитана Дмитрия Александровича Педаева (уроженца Грозного – ред.), которые отдали свои жизни за наш город и чьи имена сейчас рядом с именами однополчан", - заявил в разговоре с РИА Новости председатель местного общества сербско-российской дружбы Желько Перич. По словам зампредседателя общества "Волошинов" Татьяны Влашкалин, ни одна книга, учебник, энциклопедия не дадут детям ощутить историю Второй мировой войны во всей полноте, поэтому захоронения погибших необходимо беречь как святыни и посещать "с особым пиететом и гордостью". "Здесь действовали местные партизанские отряды, в наших домах были штабы подполья. Пришедшей советской дивизией командовал полковник Волошин, который получил 4 октября тяжелые ранения, от которых позже скончался. Наверху памятника под Красной звездой установлен советский артиллерийский снаряд того времени. Мы опасались, что при распаде Югославии, когда не было денег, кто-нибудь украдет с памятника элементы из цветных металлов, но никто не посмел этого сделать. Пока не произошло разногласий между Иосипом Брозом Тито и Иосифом Сталиным, наш город носил имя в честь своего освободителя – Волошиново", - рассказал директор туристической организации муниципалитета Нови-Бечей Саша Дуйин. Еще несколько погибших красноармейцев похоронены на старом русском кладбище в городе, где покоятся эмигранты времен гражданской войны в России, добавил он. Русское наследие Нови-Бечея Нови-Бечей расположен в 145 километрах на северо-востоке от Белграда. В начале ХХ века этот населенный пункт стал одним из крупных центров белой эмиграции из России, в нем с 1920 года действовал девичий Харьковский институт императрицы Марии Федоровны, который за десяток лет окончили сотни воспитанниц. Самыми известными среди русского населения городка в начале ХХ века были внуки великого писателя - Владимир Ильич и Илья Ильич Толстые с семьями. В одноэтажном доме, где до отъезда в СССР после освобождения города в 1945 году жил работавший инженером-агрономом Владимир Толстой с женой Ольгой и детьми, сейчас идут активные строительные работы. Местные жители – отец и сын Илеш и Имре Бечей - по собственной инициативе, на свои средства при поддержке сербских властей и "Россотрудничества" обустраивают там культурно-туристический "Дом Толстых". В историческом отделе библиотеки Нови-Бечея сохранились уникальные документы в связи с жизнью в городе и отъездом Толстых. Среди них справка от гвардии подполковника Красной армии Заболотного П.П (инициалы не расшифрованы), которая подтверждает помощь Владимира, Ольги и Ильи частям Красной армии при освобождении города от нацистов в октябре 1944 года. Сохранились и справка 1945 года о несотрудничестве с оккупантами, разрешение и свидетельство на право возвращения в СССР с фотографией Ильи Ильича Толстого, такое же свидетельство Ольги Михайловны Толстой, телеграммы и письма членов семьи.

https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html

https://ria.ru/20241021/vuchich-1979211444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, одесса, иосип броз тито, иосиф сталин (джугашвили), владимир ильичев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), великая отечественная война (1941-1945), в мире