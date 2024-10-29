https://ria.ru/20241029/reshetnikov-1980650098.html

Решетников рассказал о возможном сотрудничестве с Танзанией

Решетников рассказал о возможном сотрудничестве с Танзанией - РИА Новости, 29.10.2024

Решетников рассказал о возможном сотрудничестве с Танзанией

У России и Танзании большой потенциал в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, развитии мирного атома, добыче полезных ископаемых, заявил министр... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:02

2024-10-29T11:02

2024-10-29T11:50

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танзания

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в мире

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - РИА Новости. У России и Танзании большой потенциал в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, развитии мирного атома, добыче полезных ископаемых, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках визита российской делегации в Танзанию.Решетников с российской стороны возглавляет межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник."Большой потенциал у сотрудничества в сфере энергетики. Это развитие мирного атома, строительство объектов возобновляемой энергетики, добыча полезных ископаемых", - сказал министр.Кроме того, по его словам, в фокусе сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда и, конечно, туризм. "Готовы все это обсуждать. Вместе решать вопросы с расчетами и организацией контактов между банками наших стран", - добавил Решетников."Заинтересованы и в совместных проектах по линии социального блока - это образование, наука, здравоохранение", - заключил он."Выгодное географическое расположение Танзании на восточном побережье Индийского океана и связность с другими африканскими странами открывает большие возможности для России. Республика могла бы стать единой точкой входа для нашей продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора "Север-Юг", - сказал министр.России, по его словам, также есть, что предложить Танзании. "Наша страна может стать для Танзании окном на рынок Евразийского экономического союза", - добавил Решетников.МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).О стыковке транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой говорил президент России Владимир Путин. Так, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка" в июле 2023 года, он отмечал, что МТК "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию. Тогда же Путин говорил об идее открытия российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье.Танзания богата возможностями в области гидроэнергетики, запасами природного газа (1,63 триллиона кубометров), угля (296 миллиона тонн) и урана (58,5 тысячи тонн). Доказанных запасов нефти в стране нет. Россия в лице дочерней компании "Росатома" Mantra в Танзании осуществляет проект добычи урана. Также "Газпром" и Танзания собираются продвигать энергетические проекты, сообщал РИА Новости в сентябре председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.По данным посольства РФ в Танзании, среди приоритетных для страны проектов строительство ГЭС на реке Руфиджи проектной мощностью 2 115 МВт; строительство СПГ-завода в области Линди; модернизация нескольких ГЭС и газовых ТЭС; строительство нефтепровода от угандийских месторождений до танзанийского порта Танга; строительство газопровода Дар-эс-Салам – Момбаса (Кения); строительство газопровода Дар-эс-Салам – Кампала (Уганда), маршрут которого мог бы повторять нефтепровод из Уганды в Танзанию.

https://ria.ru/20241028/reshetnikov-1980463312.html

https://ria.ru/20240803/tanzanija-1963832715.html

https://ria.ru/20240924/tanzaniya-1974336737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, танзания, максим решетников, владимир путин, индийский океан, евразийский экономический союз, в мире