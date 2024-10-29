https://ria.ru/20241029/repatrianty-1980657861.html

Адвокат рассказал о возможном новшестве в Израиле для российских евреев

Адвокат рассказал о возможном новшестве в Израиле для российских евреев - РИА Новости, 29.10.2024

Адвокат рассказал о возможном новшестве в Израиле для российских евреев

Израильские власти планируют урезать "подъемные" выплаты для переселенцев в Израиль, изменения коснутся в том числе и выходцев из стран постсоветского... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:39

2024-10-29T11:39

2024-10-29T11:39

израиль

религия

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Израильские власти планируют урезать "подъемные" выплаты для переселенцев в Израиль, изменения коснутся в том числе и выходцев из стран постсоветского пространства, сообщил РИА Новости израильский адвокат Алекс Зернопольский."Совершая репатриацию в Израиль по Закону о Возвращении, новый гражданин получает возможность бесплатно пройти курс изучения языка, оформить медицинскую страховку, освобождение от налогов на зарубежные доходы, материальную помощь, так называемую "корзину абсорбции" и другие льготы. "Корзина" выплачивается в первый год проживания в Израиле, шестью платежами. Это особое пособие выплачивалось всем репатриантам из всех стран, вне зависимости от их социального статуса и благосостояния в стране исхода. Однако, на днях Правительство Израиля, в рамках обсуждения Закона о государственном регулировании на будущий год, предложило изменить схему выплат "корзины". Новая редакция закона предполагает, что денежная помощь может быть оказана не всем", - рассказал Зернопольский.Согласно новой редакции закона, право на выплаты останется у тех новых граждан, чья совокупная стоимость активов в стране исхода, Израиле и других странах, не превышает 500 тысяч шекелей (около 12,7 млн рублей). Для тех, чьи активы меньше, размер пособия будет увеличен на 10%, то есть на 240-290 шекелей (6-7 тысяч рублей) на человека в месяц. При этом, пока непонятно, как будут оценивать состоятельность репатрианта."Инициатива "взять у богатых и раздать нуждающимся" может показаться справедливым решением, если не вдумываться, кого предлагается лишить господдержки. А это может быть собственник 2-3-комнатной квартиры в центре Казани или Санкт-Петербурга, или доли в московской квартире и тп. Подавляющее большинство новых репатриантов не торопятся продавать свою недвижимость до того, как обустроятся в новой стране. Что уж говорить о распространенной ситуации, когда в этих квартирах остаются жить родители и другие члены семьи израильтян. Таким образом, эти активы имеют нулевую доходность, но блокируют возможность получения "подъемных" денег в Израиле. Когда абстрактные цифры переводишь в реальные судьбы, становится понятен весь абсурд продвигаемой реформы", - отметил адвокат.Такую законодательную инициативу он назвал попыткой разделить граждан на "правильных" и "неправильных". Он напомнил, что в июле прошлого года израильтян уже "поделили на "сорта", запретив выдачу дарконов (загранпаспортов) репатриантам, которые проживают в Израиле менее 75% времени с момента переезда в страну. Вместо полноценных паспортов, отмечает он, новые граждане стали получать теудат маавар (временный паспорт), который признают далеко не все страны."Закон о выплатах еще не принят, мы надеемся, что нашему офису, совместно с другими общественными организациями и здравомыслящими депутатами, удастся повлиять на финальную редакцию", - заключил Зернопольский.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980546628.html

https://ria.ru/20241011/prazdnik-1977594338.html

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израиль, религия