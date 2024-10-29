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Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования - РИА Новости, 29.10.2024
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17:41 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980760488.html
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:41
2024-10-29T17:41
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит в КоАП изменение, согласно которому жалоба на постановление по административному делу может быть подана в течение 10 дней, а не в течение 10 суток, как это было предусмотрено прежде. Данное изменение направлено на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, отмечалось в заключении конституционного комитета Совета Федерации.
https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования

Путин подписал закон, уточняющий сроки обжалования административных дел

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит в КоАП изменение, согласно которому жалоба на постановление по административному делу может быть подана в течение 10 дней, а не в течение 10 суток, как это было предусмотрено прежде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Данное изменение направлено на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, отмечалось в заключении конституционного комитета Совета Федерации.
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22 июля, 16:01
 
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