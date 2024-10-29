https://ria.ru/20241029/putin-1980760488.html

Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования

Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования - РИА Новости, 29.10.2024

Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:41

2024-10-29T17:41

2024-10-29T17:41

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит в КоАП изменение, согласно которому жалоба на постановление по административному делу может быть подана в течение 10 дней, а не в течение 10 суток, как это было предусмотрено прежде. Данное изменение направлено на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, отмечалось в заключении конституционного комитета Совета Федерации.

https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html

https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, совет федерации рф