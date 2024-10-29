https://ria.ru/20241029/putin-1980760488.html
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:41
2024-10-29T17:41
2024-10-29T17:41
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1635536fa70079be1270ab0d965eb738.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий порядок исчисления процессуальных сроков обжалования не вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит в КоАП изменение, согласно которому жалоба на постановление по административному делу может быть подана в течение 10 дней, а не в течение 10 суток, как это было предусмотрено прежде. Данное изменение направлено на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях, отмечалось в заключении конституционного комитета Совета Федерации.
https://ria.ru/20231225/putin-1917984162.html
https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_316710c46d7a711c8961752a568c2aaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон об исчислении процессуальных сроков обжалования
Путин подписал закон, уточняющий сроки обжалования административных дел