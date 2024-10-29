https://ria.ru/20241029/putin-1980755808.html

Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития

Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития - РИА Новости, 29.10.2024

Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:22

2024-10-29T17:22

2024-10-29T18:36

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе. Глава государства отметил, что модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года. "Особо подчеркну, что майским указом текущего года в национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать