https://ria.ru/20241029/putin-1980755808.html
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития
Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:22
2024-10-29T17:22
2024-10-29T18:36
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980774953_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_980b6f929d17a0232e5a7243563dae1d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе. Глава государства отметил, что модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года. "Особо подчеркну, что майским указом текущего года в национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980774953_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b1d56f055393e01721c82b5c9f21efbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития
Путин призвал к 2030 году создать условия для развития работающих граждан
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе.
Глава государства отметил, что модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года.
"Особо подчеркну, что майским указом текущего года в национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.