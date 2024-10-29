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Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития - РИА Новости, 29.10.2024
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17:22 29.10.2024 (обновлено: 18:36 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980755808.html
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития - РИА Новости, 29.10.2024
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития
Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:22
2024-10-29T18:36
общество
россия
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сн_образование
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе. Глава государства отметил, что модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года. "Особо подчеркну, что майским указом текущего года в национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин призвал создать условия для постоянного профессионального развития

Путин призвал к 2030 году создать условия для развития работающих граждан

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году должны быть созданы условия для постоянного профессионального развития работающих граждан на системной основе.
Глава государства отметил, что модернизация системы среднего и высшего профессионального образования, укрепление ее связи с работодателями входят в число приоритетов новых национальных проектов, которые стартуют со следующего года.
"Особо подчеркну, что майским указом текущего года в национальных целях развития поставлена предметная задача, а именно создать к 2030 году институциональные условия для постоянного профессионального развития работающих граждан, чтобы они могли получать новые профессии и повышать свою квалификацию на системной основе на протяжении всей трудовой деятельности", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
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