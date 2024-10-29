https://ria.ru/20241029/putin-1980748611.html

Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря

Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря - РИА Новости, 29.10.2024

Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации в РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря. Соответствующий документ... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:59

2024-10-29T16:59

2024-10-29T16:59

россия

москва

атлантический океан

владимир путин

совет федерации рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации в РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В беседе с РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных пояснял, что выход РФ из данного совета не повлияет на возможности страны в исследовании моря. Он также отмечал, что денонсация данной конвенции соответствует интересам Москвы. "Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет взаимодействие с комитетом по международным делам, минсельхозом России, МИД России и Росрыболовством для обеспечения проведения ревизии всех международных соглашений в области рыболовства и рыбного хозяйства, и отказа от участия в не выгодных Российской Федерации соглашениях", - резюмировал Двойных, подчеркнув, что комитет продолжит соответствующую работу. Как пояснялось в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено. Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем. Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.

https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html

https://ria.ru/20240308/predozheniya-1931958204.html

россия

москва

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, атлантический океан, владимир путин, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), политика