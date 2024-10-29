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Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря - РИА Новости, 29.10.2024
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16:59 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980748611.html
Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря
Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря - РИА Новости, 29.10.2024
Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации в РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря. Соответствующий документ... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:59
2024-10-29T16:59
россия
москва
атлантический океан
владимир путин
совет федерации рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации в РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В беседе с РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных пояснял, что выход РФ из данного совета не повлияет на возможности страны в исследовании моря. Он также отмечал, что денонсация данной конвенции соответствует интересам Москвы. "Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет взаимодействие с комитетом по международным делам, минсельхозом России, МИД России и Росрыболовством для обеспечения проведения ревизии всех международных соглашений в области рыболовства и рыбного хозяйства, и отказа от участия в не выгодных Российской Федерации соглашениях", - резюмировал Двойных, подчеркнув, что комитет продолжит соответствующую работу. Как пояснялось в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено. Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем. Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.
https://ria.ru/20240311/rybolovstvo-1932300200.html
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россия, москва, атлантический океан, владимир путин, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), политика
Россия, Москва, Атлантический океан, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Политика
Россия денонсировала конвенцию о совете по исследованию моря

Путин подписал закон о денонсации конвенции о совете по исследованию моря

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации в РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В беседе с РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных пояснял, что выход РФ из данного совета не повлияет на возможности страны в исследовании моря. Он также отмечал, что денонсация данной конвенции соответствует интересам Москвы.
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"Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осуществляет взаимодействие с комитетом по международным делам, минсельхозом России, МИД России и Росрыболовством для обеспечения проведения ревизии всех международных соглашений в области рыболовства и рыбного хозяйства, и отказа от участия в не выгодных Российской Федерации соглашениях", - резюмировал Двойных, подчеркнув, что комитет продолжит соответствующую работу.
Как пояснялось в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие РФ в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено.
Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем.
Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.
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