https://ria.ru/20241029/pushkov-1980700966.html

Пушков раскритиковал двухпартийную систему в Великобритании

Пушков раскритиковал двухпартийную систему в Великобритании - РИА Новости, 29.10.2024

Пушков раскритиковал двухпартийную систему в Великобритании

Двухпартийная система в Великобритании – это видимость, у консерваторов и лейбористов одни хозяева и один курс, ведущий страну к упадку, считает российский... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:31

2024-10-29T14:31

2024-10-29T14:31

в мире

великобритания

алексей пушков

кир стармер

борис джонсон

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Двухпартийная система в Великобритании – это видимость, у консерваторов и лейбористов одни хозяева и один курс, ведущий страну к упадку, считает российский сенатор Алексей Пушков. "У консерваторов и лейбористов одни и те же хозяева и один и тот же курс. Их чередование у власти ничего не меняет, а лишь ведет ко все большему упадку Британии", - написал политик в своем Telegram-канале. Пушков также отметил, что действующего премьера Британии Кира Стармера самое быстрое и самое крупное падение уровня поддержки за всю историю страны. "Британская двухпартийная система дает одну течь за другой. Причина в том, что по сути это однопартийная система, замаскированная взаимными нападками и воплями в СМИ и потешными битвами в Палате общин. Но у власти в любом случае остаются неолибералы, поклоняющиеся одному центру силы и одним ценностям. И по важным для страны вопросам проводящие общую политику", - подчеркнул сенатор. По его словам, только-только британские избиратели подумали, что никчемные у них только лидеры консерваторов, типа Бориса Джонсона и Лиз Трасс, и обнадежились появлением нового лица в кресле премьера, как "быстро обнаружили, что он столь же, если даже не более никчемный". "Что незаконные мигранты будут и дальше прибывать, их будут привечать, давать им жилье и деньги, а за публичное несогласие с этим коренных британцев будут сажать в тюрьмы.. Что полиция будет почти всегда на стороне мигрантов, а белые британцы могут на власти не рассчитывать. А поскольку в тюрьмах уже нет мест, то места для несогласных будут освобождать, отпуская на волю убийц детей, насильников и садистов", - написал политик. Пушков полагает, что британцев "ждет неизбежное национальное унижение и уничтожение как нации, пока они будут верить в басню о двухпартийной системе и в то, что Стармер чем-то отличается от Трасс".

https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957547166.html

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в мире, великобритания, алексей пушков, кир стармер, борис джонсон