https://ria.ru/20241029/priamure-1980628971.html
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае - РИА Новости, 29.10.2024
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае
Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:35
2024-10-29T08:35
2024-10-29T08:35
происшествия
амурская область
китай
благовещенск
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. "Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая", - говорится в сообщении. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории КНР зафиксировали около 200 термоточек, самая ближайшая от границы с областной столицей Приамурья в 30 километрах, а от границы Свободненского района - четыре километра. Распространению дыма с китайской стороны на приграничные районы Амурской области способствует южный ветер. По прогнозам в среду его направление изменится и задымленность уйдет с территории Приамурья.
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амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, китай, благовещенск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Амурская область, Китай, Благовещенск, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае
Жители Амурской области наблюдают задымленность из-за возгораний в Китае
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
"Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая", - говорится в сообщении.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза
на территории КНР зафиксировали около 200 термоточек, самая ближайшая от границы с областной столицей Приамурья в 30 километрах, а от границы Свободненского района
- четыре километра. Распространению дыма с китайской стороны на приграничные районы Амурской области способствует южный ветер. По прогнозам в среду его направление изменится и задымленность уйдет с территории Приамурья.