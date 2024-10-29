https://ria.ru/20241029/priamure-1980628971.html

Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае

Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае - РИА Новости, 29.10.2024

Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае

Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:35

2024-10-29T08:35

2024-10-29T08:35

происшествия

амурская область

китай

благовещенск

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. "Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая", - говорится в сообщении. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории КНР зафиксировали около 200 термоточек, самая ближайшая от границы с областной столицей Приамурья в 30 километрах, а от границы Свободненского района - четыре километра. Распространению дыма с китайской стороны на приграничные районы Амурской области способствует южный ветер. По прогнозам в среду его направление изменится и задымленность уйдет с территории Приамурья.

https://ria.ru/20240822/dym-1967693816.html

амурская область

китай

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, китай, благовещенск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)