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Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае - РИА Новости, 29.10.2024
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08:35 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/priamure-1980628971.html
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае - РИА Новости, 29.10.2024
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае
Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:35
2024-10-29T08:35
происшествия
амурская область
китай
благовещенск
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. "Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая", - говорится в сообщении. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории КНР зафиксировали около 200 термоточек, самая ближайшая от границы с областной столицей Приамурья в 30 километрах, а от границы Свободненского района - четыре километра. Распространению дыма с китайской стороны на приграничные районы Амурской области способствует южный ветер. По прогнозам в среду его направление изменится и задымленность уйдет с территории Приамурья.
https://ria.ru/20240822/dym-1967693816.html
амурская область
китай
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происшествия, амурская область, китай, благовещенск, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Амурская область, Китай, Благовещенск, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Небо над Приамурьем затянул дым от пожаров в Китае

Жители Амурской области наблюдают задымленность из-за возгораний в Китае

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкДым от лесного пожара
Дым от лесного пожара - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Дым от лесного пожара. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт – РИА Новости. Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, задымлённость и запах гари наблюдается в Благовещенске и ещё пяти округах региона, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
"Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая", - говорится в сообщении.
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории КНР зафиксировали около 200 термоточек, самая ближайшая от границы с областной столицей Приамурья в 30 километрах, а от границы Свободненского района - четыре километра. Распространению дыма с китайской стороны на приграничные районы Амурской области способствует южный ветер. По прогнозам в среду его направление изменится и задымленность уйдет с территории Приамурья.
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ПроисшествияАмурская областьКитайБлаговещенскФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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