https://ria.ru/20241029/peterburg-1980646011.html

Уникальный город на Неве: как в Петербурге сохраняют старую застройку

Уникальный город на Неве: как в Петербурге сохраняют старую застройку - РИА Новости, 29.10.2024

Уникальный город на Неве: как в Петербурге сохраняют старую застройку

Город-музей под открытым небом – именно так часто называют Санкт-Петербург. Это неудивительно: северная столица славится не только роскошными дворцами, парками... РИА Новости, 29.10.2024

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2024-10-29T11:11

2024-10-29T11:31

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нева (река)

александр беглов

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Город-музей под открытым небом – именно так часто называют Санкт-Петербург. Это неудивительно: северная столица славится не только роскошными дворцами, парками и памятниками архитектуры, но и своими прекрасно сохранившимися старинными жилыми кварталами. Здесь можно ощутить атмосферу ушедших эпох, увидеть не только парадный город, но и его живую и жилую часть. Именно эта уникальная атмосфера ежегодно привлекает в Санкт-Петербург сотни тысяч туристов. Как отметил губернатор города Александр Беглов, только за девять месяцев 2024 года город посетили около 8,5 миллиона человек. Власти предполагают, что по итогам года число посетителей возрастет до 10,5 миллиона человек. Это примерно на миллион больше, чем в прошлом году и сравнимо с допандемийным рекордным 2019 годом. По данным на 2023 год, в России находится более 102 тысяч объектов культурного наследия. Санкт-Петербург занимает первую строчку в топ-10 регионов по количеству таких объектов – здесь их более 6,5 тысячи. Сохранение памятников культуры Сохранение исторического облика города – это не только работа опытных реставраторов, экспертов и просто неравнодушных людей. Это еще и важные формальные процедуры, разработка документации и создание специальных реестров. На сегодняшний день в России существует две категории, к которым относят памятники истории и культуры: объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия. Последние не имеют специального свидетельства – охранного обязательства, которое выдается по результатам историко-культурной экспертизы. Так что включение этих памятников в реестр уже выявленных объектов культурного наследия гарантирует их сохранность, поскольку они становятся защищены законом. В Санкт-Петербурге, начиная с 2019 года, число таких объектов, получающих охранные обязательства, растет. Например, только в 2024 году власти города включили в единый государственный реестр памятников регионального значения 43 объекта.Соответственно, количество выявленных объектов, то есть уязвимых с точки зрения сохранения, – снижается. Кстати, изучить расположение всех памятников, как первой, так и второй категории, можно на интерактивной карте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города. "Наша задача - сохранить уже известные памятники архитектуры и выявить новые, достойные статуса объекта культурного наследия", – отметил Беглов своем телеграм-канале. Сохранением памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге занимается специальный комитет с более чем вековой историей. Он был организован в 1918 году, в годы советской власти работал в качестве отдела других городских структур. В 1996 году получил независимость и вскоре был преобразован в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Комитет не только занимается выявлением и учетом памятников, но и их сохранением, вопросами использования. Деньги на работы выделяются по программе "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге", утвержденной в 2014 году и ее подпрограммы "Наследие". Отреставрированные храмы Уже утвержден список памятников, на которых будут проведены работы. В него попали, в том числе, 36 объектов культурного наследия. А в начале этого года жители города и туристы уже увидели отреставрированную колокольню Николо-Богоявленского морского собора – это один из знаковых памятников города. Работы шли три года, это первая полноценная реставрация почти за 70 лет. Высота колокольни составляет 54 метра, она построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году, освящена была в честь покровителя моряков, святителя Николая Чудотворца. В ходе масштабных работ специалисты также смогли изучить строительную историю памятника, отреставрировали деревянную часть колокольни, в том числе восстановили фонарь из сосны, обшитый лиственницей. Это одна из старейших сохранившихся деревянных конструкций в Петербурге. Также рабочие привели в порядок покрытие на фасадах, восстановили отделку. Отремонтированы стропильные системы большого и малого куполов, а также их покрытия из сусального зола – они вновь засияли. Постепенно былой блеск и красоту обретает собор Петра и Павла в Петергофе. Это храм в неорусском стиле высотой 70 метров, который увенчан пятью шатровым главами. Он был построен в конце XIX – начале ХХ веков по мотивам более ранних церквей Москвы и Ярославля. Летом 2024 года здесь завершился очередной этап масштабной реставрации. Стены храма облицованы темно-красным и светло-желтым кирпичом, украшены поливными изразцами и колонами из песчаника. Фасады реставрируют поэтапно уже больше 10 лет, с 2013 года. Полностью работы должны быть завершены в 2026 году. На сегодняшний день сделано, пожалуй, главное – устранили аварийность несущих конструкций здания. Также отреставрировали кровлю, все главы собора, кресты покрыли сусальным золотом. Реставраторы сейчас инъектируют трещины, то есть восстанавливают целостность кирпича, заполняя полости специальными текучими материалами. Также специалисты работают над декором и керамическими изразцами. Приведена в порядок колокольная собора и часовня с золоченой главкой-луковицей, ее вес – 800 килограммов. Для этих работ специалисты изготовили 66 видов облицовочного кирпича из специальной глины. Часть петербургских храмов восстанавливают благодаря субсидиям, которые предоставляют религиозным организациям на конкурсной основе в рамках подпрограммы "Наследие". В этом году такая субсидия была выделена, в том числе, Иоанновскому монастырю на Карповке, основанному преподобным Иоанном Кронштадтским. Это красивейший комплекс 1900 года в неовизантийском стиле с фасадами двухцветной кладки. Также благодаря субсидии будет отреставрирован "Дом пастора", который относится к храму лютеранской святой Елизаветы в Кронштадте. Реставрация жилых домов Еще один важный пункт подпрограммы – реставрация жилых домов северной столицы. Не секрет, что город славится своими роскошными историческими жилыми кварталами. По данным Минстроя, в России сохранилось около 13 тысяч объектов культурного наследия, которые являются жилыми домами, и более 14% (1850 домов) из них находятся в Санкт-Петербурге. В 2019 году власти города составили список таких многоквартирных домов, которые нуждаются в реставрации. На сегодняшний день их 254. Начало любой реставрации предваряет обследование специалистами и разработка проектной документации. В ближайшие два года работы начнутся на 44 объектах. Впрочем, уже в этом году сняли леса с бывшего доходного дома на улице Достоевского, построенном в конце XIX века. Здание - образец эклектичной архитектуры с элементами русского стиля. Здесь сочетаются классические архитектурные формы и мотивы древнерусского зодчества. Автор проекта и архитектор Николай Никонов использовал для отделки особый тип полихромной поливной керамики. Уникальный фасад отреставрировали впервые. Так, после расчистки под слоем краски специалисты обнаружили керамические колонны с цветными вставками между окнами второго этажа. Раньше специалисты считали, что эти колонны гипсовые. Восстановили утраченные керамические плитки и розетки на эркере здания, перебрали все колонны, колонки и керамику. Особое внимание власти города уделяют зданиям на Невском проспекте. Для этого по поручению губернатора Беглова запущена специальная адресная программа реставрации фасадов и крыш многоквартирных домов и зданий на проспекте. Она рассчитана на четыре года. Благодаря программе будет отремонтировано 72 фасада и 62 крыши, а также отреставрированы 13 фасадов объектов культурного наследия. "Облик Невского проспекта требует особенно бережного подхода и знания исторических материалов, поэтому Жилищный комитет будет действовать в тесном контакте с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и комитетом по градостроительству и архитектуре", – прокомментировал губернатор. К восстановлению исторических зданий города власти привлекают и предпринимателей. Уже несколько лет в северной столице действует программа "Рубль за метр". Объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии, передают по результатам торгов в аренду на 49 лет. В свою очередь арендатор в течение семи лет проводит реставрацию и ремонт объекта. После окончания работ арендатор может получить минимальную ставку арендной платы за здание в размере один рубль за один квадратный метр в год. С момента запуска программы - в 2018 году - новых арендаторов обрели 10 зданий-объектов культурного и исторического наследия. Два из них уже восстановлены. Также реставрацию исторических объектов проводят и за счет внебюджетных источников. Крупные компании вносят свой вклад в сохранение уникального облика Санкт-Петербурга, в частности – Петропавловской крепости. Сейчас идут работы в Зотовом бастионе и на Екатерининской куртине (часть крепостной стены), выделены средства на Великокняжескую усыпальницу. Готовится реставрация Комендантского кладбища. "Отсюда начинался город, а сегодня здесь проводятся значимые мероприятия, в том числе - для молодежи. Этот памятник истории – один из самых посещаемых туристами. Сохранение ансамбля крепости – наш общий долг. С 2021 года реализован ряд важных проектов по реставрации памятников Петропавловской крепости и крепости "Орешек". Благодаря активной поддержке совета выделены внебюджетные средства на реставрацию", - подчеркнул Беглов на заседании попечительского совета Музея истории Санкт Петербурга в Петропавловской крепости в июне 2024 года.

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Артем Смирнов

санкт-петербург, россия, нева (река), александр беглов, туризм