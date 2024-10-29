https://ria.ru/20241029/peregovory-1980624202.html

Аналитик спрогнозировал, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры

Аналитик спрогнозировал, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры - РИА Новости, 29.10.2024

Аналитик спрогнозировал, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры

Успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года, считает турецкий аналитик Энгин Озер. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:21

2024-10-29T07:21

2024-10-29T07:21

владимир путин

ольга скабеева

дмитрий песков

нато

брикс

вооруженные силы украины

россия

турция

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Успехи России могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Все подвижки на линии боевого соприкосновения в херсонском направлении происходят в пользу армии РФ, сообщил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, опыт российских военнослужащих и возрастающие возможности российского ВПК дают хороший эффект. Силам ВСУ, попавшим в окружение российской армии в Курской области, ничего не удаётся сделать, добавил российский лидер. "Изменение обстановки в пользу России на восточном фронте увеличивают вероятность приближения Украины к этому варианту (к началу переговоров – ред.)", - сказал Озер РИА Новости, подчеркнув высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне. Говоря о посредничестве Турции по урегулированию конфликта, эксперт отметил, что инициативы Анкары направлены на то, чтобы реализовать устойчивое прекращение огня. Российские интересы должны соблюдаться при любых договорённостях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя переданные Турцией предложения по украинскому кризису. Как сообщил Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Казани на полях саммита БРИКС предложил российскому коллеге инициативы, касающиеся украинского кризиса, в том числе связанные с судоходством в Черном море. Президент РФ сообщил, что изучит их. "План, подготовленный Турцией, представляет собой своего рода бессрочное соглашение о прекращении огня в соответствии с новой ситуацией на фронте", - сказал Озер. Ранее Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Путиным в Казани увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине. Президент России остаётся открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине, заявил в свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньём, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьёзных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

https://ria.ru/20241023/ostin-1979690885.html

https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html

https://ria.ru/20241023/tramp-1979459886.html

россия

турция

украина

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владимир путин, ольга скабеева, дмитрий песков, нато, брикс, вооруженные силы украины, россия, турция, украина