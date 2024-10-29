Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии
Орбан: Венгрия не превратится в подобие Польши, хотя в Брюсселе плетут заговор
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БУДАПЕШТ, 29 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера плетут заговор с целью свержения законного правительства Венгрии, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети Х.
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"Существует открытый заговор против Венгрии под руководством Манфреда Вебера и председателя Урсулы фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым "правительством-яволь", как нынешнее польское", — написал он.
Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.
В начале октября Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя. Он указал, что это означало бы конец венгерской суверенной политики. По его словам, Будапешт не боится шантажа со стороны ЕК и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза.
Премьер также указывал, что современный ЕС с его давлением на Венгрию стал плохой пародией на СССР, но Будапешт "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить. Как отмечал политик, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан подчеркивал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств, несмотря на требования ЕС.
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