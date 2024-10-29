https://ria.ru/20241029/orban-1980789494.html

Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии

Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии - РИА Новости, 30.10.2024

Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии

Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-29T20:09

2024-10-29T20:09

2024-10-30T00:32

в мире

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

манфред вебер

урсула фон дер ляйен

европейская народная партия

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БУДАПЕШТ, 29 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера плетут заговор с целью свержения законного правительства Венгрии, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети Х. "Существует открытый заговор против Венгрии под руководством Манфреда Вебера и председателя Урсулы фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым "правительством-яволь", как нынешнее польское", — написал он.Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.В начале октября Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя. Он указал, что это означало бы конец венгерской суверенной политики. По его словам, Будапешт не боится шантажа со стороны ЕК и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза. Премьер также указывал, что современный ЕС с его давлением на Венгрию стал плохой пародией на СССР, но Будапешт "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить. Как отмечал политик, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан подчеркивал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств, несмотря на требования ЕС.

https://ria.ru/20241023/vengriya-1979567552.html

https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, манфред вебер, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия, еврокомиссия, евросоюз, польша