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Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии - РИА Новости, 30.10.2024
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20:09 29.10.2024 (обновлено: 00:32 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/orban-1980789494.html
Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии
Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии - РИА Новости, 30.10.2024
Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии
Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T20:09
2024-10-30T00:32
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
манфред вебер
урсула фон дер ляйен
европейская народная партия
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БУДАПЕШТ, 29 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера плетут заговор с целью свержения законного правительства Венгрии, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети Х. &quot;Существует открытый заговор против Венгрии под руководством Манфреда Вебера и председателя Урсулы фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым &quot;правительством-яволь&quot;, как нынешнее польское&quot;, — написал он.Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.В начале октября Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя. Он указал, что это означало бы конец венгерской суверенной политики. По его словам, Будапешт не боится шантажа со стороны ЕК и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза. Премьер также указывал, что современный ЕС с его давлением на Венгрию стал плохой пародией на СССР, но Будапешт "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить. Как отмечал политик, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Орбан подчеркивал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств, несмотря на требования ЕС.
https://ria.ru/20241023/vengriya-1979567552.html
https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, манфред вебер, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия, еврокомиссия, евросоюз, польша
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Урсула фон дер Ляйен, Европейская народная партия, Еврокомиссия, Евросоюз, Польша
Орбан заявил о заговоре в ЕС против правительства Венгрии

Орбан: Венгрия не превратится в подобие Польши, хотя в Брюсселе плетут заговор

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БУДАПЕШТ, 29 окт — РИА Новости. Руководство Евросоюза в лице главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера плетут заговор с целью свержения законного правительства Венгрии, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети Х.
«

"Существует открытый заговор против Венгрии под руководством Манфреда Вебера и председателя Урсулы фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым "правительством-яволь", как нынешнее польское", — написал он.

Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Венгрия будет сражаться и не станет марионеткой Евросоюза, заявил Орбан
23 октября, 14:34
Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.
В начале октября Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя. Он указал, что это означало бы конец венгерской суверенной политики. По его словам, Будапешт не боится шантажа со стороны ЕК и будет сражаться, чтобы не стать марионеткой Евросоюза.
Премьер также указывал, что современный ЕС с его давлением на Венгрию стал плохой пародией на СССР, но Будапешт "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить. Как отмечал политик, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Орбан подчеркивал, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств, несмотря на требования ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
21 июня, 16:52
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанМанфред ВеберУрсула фон дер ЛяйенЕвропейская народная партияЕврокомиссияЕвросоюзПольша
 
 
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