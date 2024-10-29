https://ria.ru/20241029/nato-1980780903.html

ЕС и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с "авторитарными" угрозами

ЕС и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с "авторитарными" угрозами - РИА Новости, 29.10.2024

ЕС и НАТО создадут рабочую группу для борьбы с "авторитарными" угрозами

ЕС и НАТО объявили во вторник о создании новой совместной рабочей группы, чтобы бороться с угрозами, якобы исходящими от государств, которые считают две эти... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:53

2024-10-29T18:53

2024-10-29T18:53

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брюссель

марк рютте

урсула фон дер ляйен

нато

евросоюз

еврокомиссия

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - РИА Новости. ЕС и НАТО объявили во вторник о создании новой совместной рабочей группы, чтобы бороться с угрозами, якобы исходящими от государств, которые считают две эти организации "авторитарными". Ранее во вторник в Брюсселе прошла встреча генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Чтобы противостоять меняющимся угрозам и вызовам фон дер Ляйен и Рютте договорились сегодня о создании новой рабочей группы высокого уровня для укрепления уже существующего сотрудничества ЕС и НАТО", - говорится в совместном коммюнике по итогам встречи руководителей двух организаций. В документе отмечается, что руководители ЕС и НАТО обсудили "возрастающую агрессивность авторитарных государств на международной арене". "Эти государства бросают вызов нашим общим интересам, ценностям и демократическим принципам, используя различные средства, в том числе политические, экономических, технологические и военные", - утверждают в ЕС и НАТО. Ранее Евросоюз и Североатлантический альянс, штаб-квартиры которых находятся в Брюсселе, уже объявляли о создании совместных рабочих групп для противостояния общим угрозам. В частности, после терактов на "Северных потоках" НАТО и ЕС договорились совместно работать по устранению угроз критической инфраструктуре в случае обнаружения таковых. Для этих целей была создана совместная рабочая группа по оценке угроз на критической инфраструктуре. Об итогах работы этой группы подробностей не сообщается.

https://ria.ru/20241023/peskov-1979534397.html

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1973837175.html

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в мире, брюссель, марк рютте, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, еврокомиссия, северный поток