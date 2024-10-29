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Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.10.2024
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17:06 29.10.2024 (обновлено: 17:27 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года, документ размещен на официальном... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:06
2024-10-29T17:27
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.На прошлой неделе этот проект поддержали Госдума и Совет Федерации.Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу он вырастет более чем на 16,5 процента — до 22 440 рублей.По словам члена социального комитета Совфеда Наталии Косихиной, это позволит повысить зарплаты около 4,2 миллиона россиян.Со следующего года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.В мае Владимир Путин подписал документ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.
https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html
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экономика, россия, владимир путин, мрот, совет федерации рф, госдума рф, антон котяков
Экономика, Россия, Владимир Путин, МРОТ, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Антон Котяков
Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе этот проект поддержали Госдума и Совет Федерации.
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Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу он вырастет более чем на 16,5 процента — до 22 440 рублей.
По словам члена социального комитета Совфеда Наталии Косихиной, это позволит повысить зарплаты около 4,2 миллиона россиян.

МРОТ — сумма денежных средств, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при стандартных условиях: трудоустроен на полную ставку, отработал все часы/смены в месяце и так далее. Размер устанавливается без учета НДФЛ, то есть работник получит на руки на 13 процентов меньше изначальной суммы.

Со следующего года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.
В мае Владимир Путин подписал документ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.
Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМРОТСовет Федерации РФГосдума РФАнтон Котяков
 
 
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