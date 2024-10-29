https://ria.ru/20241029/mrot-1980751086.html

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 29.10.2024

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года, документ размещен на официальном... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:06

2024-10-29T17:06

2024-10-29T17:27

экономика

россия

владимир путин

мрот

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госдума рф

антон котяков

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.На прошлой неделе этот проект поддержали Госдума и Совет Федерации.Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. После вступления закона в силу он вырастет более чем на 16,5 процента — до 22 440 рублей.По словам члена социального комитета Совфеда Наталии Косихиной, это позволит повысить зарплаты около 4,2 миллиона россиян.Со следующего года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.В мае Владимир Путин подписал документ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.

https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, мрот, совет федерации рф, госдума рф, антон котяков