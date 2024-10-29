https://ria.ru/20241029/migranty-1980700086.html
Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции
Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции - РИА Новости, 29.10.2024
Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции
Совфед на заседании 6 ноября планирует рассмотреть законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сенаторы их поддержат, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:27
2024-10-29T14:27
2024-10-29T14:37
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совфед на заседании 6 ноября планирует рассмотреть законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сенаторы их поддержат, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Политик утвердительно ответил на вопрос о возможности рассмотрения палатой законов 6 ноября, отметив, что комитет обсудит документы "5 ноября".Он также полагает, что сенаторы поддержат эти законы.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.Также обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов.Более того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество, москва
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Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции
Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции, сенаторы их поддержат
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совфед на заседании 6 ноября планирует рассмотреть законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сенаторы их поддержат, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Политик утвердительно ответил на вопрос о возможности рассмотрения палатой законов 6 ноября, отметив, что комитет обсудит документы "5 ноября".
Он также полагает, что сенаторы поддержат эти законы.
Во вторник Госдума
на пленарном заседании приняла четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Также обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.
Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов.
Более того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.