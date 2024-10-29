https://ria.ru/20241029/migranty-1980700086.html

Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции

Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции - РИА Новости, 29.10.2024

Совфед 6 ноября рассмотрит законы о незаконной миграции

Совфед на заседании 6 ноября планирует рассмотреть законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сенаторы их поддержат, сказал РИА Новости глава... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:27

2024-10-29T14:27

2024-10-29T14:37

совет федерации рф

общество

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совфед на заседании 6 ноября планирует рассмотреть законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией, сенаторы их поддержат, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Политик утвердительно ответил на вопрос о возможности рассмотрения палатой законов 6 ноября, отметив, что комитет обсудит документы "5 ноября".Он также полагает, что сенаторы поддержат эти законы.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла четыре закона, направленных на борьбу с незаконной миграцией. К числу особо тяжких преступлений отнесена организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.Также обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.Еще одним законом установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приёме экзаменов у мигрантов.Более того, депутаты проголосовали за принятие закона о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, общество, москва