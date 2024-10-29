https://ria.ru/20241029/marochko-1980625525.html

ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко

ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024

ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко

ВС РФ продвинулись в ДНР к северной окраине населенного пункта Терны, зашли в Торское и начали бои за освобождение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:47

2024-10-29T07:47

2024-10-29T07:47

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. ВС РФ продвинулись в ДНР к северной окраине населенного пункта Терны, зашли в Торское и начали бои за освобождение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешного продвижения наших войск ВС РФ вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны. Также российским военным удалось зайти в Торское. За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что для сковывания действий украинской группировки и затруднения обеспечения ВСУ в данном районе российская артиллерия и ВКС нарастили удары, в том числе по район Ямполовки. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в ряде районов, включая Терны в ДНР. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трём бригадам ВСУ в том числе в район Тернов и Торского.

https://ria.ru/20241029/rabotino-1980621289.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире