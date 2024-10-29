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ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко
ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко - РИА Новости, 29.10.2024
ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко
ВС РФ продвинулись в ДНР к северной окраине населенного пункта Терны, зашли в Торское и начали бои за освобождение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:47
2024-10-29T07:47
2024-10-29T07:47
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. ВС РФ продвинулись в ДНР к северной окраине населенного пункта Терны, зашли в Торское и начали бои за освобождение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешного продвижения наших войск ВС РФ вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны. Также российским военным удалось зайти в Торское. За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что для сковывания действий украинской группировки и затруднения обеспечения ВСУ в данном районе российская артиллерия и ВКС нарастили удары, в том числе по район Ямполовки. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в ряде районов, включая Терны в ДНР. Неделю назад сообщалось, что "Запад" нанес поражение трём бригадам ВСУ в том числе в район Тернов и Торского.
https://ria.ru/20241029/rabotino-1980621289.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
ВС России начали бои за освобождение Терн и Торского, сообщил Марочко
Марочко: ВС России продвинулись в ДНР и начали освобождение Терна и Торского