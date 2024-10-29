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В Макеевке трое детей пострадали от найденного боеприпаса - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/makeevka-1980692116.html
В Макеевке трое детей пострадали от найденного боеприпаса
В Макеевке трое детей пострадали от найденного боеприпаса - РИА Новости, 29.10.2024
В Макеевке трое детей пострадали от найденного боеприпаса
Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:57
2024-10-29T13:57
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое парней 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Макеевке трое детей пострадали от найденного боеприпаса

В Макеевке трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом

© Фото : ДНР в СЦККТрое детей пострадали из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом в Макеевке, ДНР
Трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом в Макеевке, ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом в Макеевке, ДНР
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое парней 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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