https://ria.ru/20241029/lugansk-1980679805.html
В Луганске началась эвакуация из Каменнобродского района после удара ВСУ
В Луганске началась эвакуация из Каменнобродского района после удара ВСУ - РИА Новости, 29.10.2024
В Луганске началась эвакуация из Каменнобродского района после удара ВСУ
В Луганске после атаки ВСУ начали эвакуацию жителей, проживающих вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:08
2024-10-29T13:08
2024-10-29T15:27
луганск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 окт — РИА Новости. В Луганске после атаки ВСУ начали эвакуацию жителей, проживающих вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале."Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар", — написал он.Пасечник уточнил, что по его поручению на место выехала временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко, скоро она прибудет на место удара для обследования зданий, получивших повреждения.Также сформировали комиссию по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и социальным объектам.Перед этим корреспондент РИА Новости сообщал, что российская ПВО сработала в небе над Луганском. Как уточнили в правительстве ЛНР, ВСУ пытались обстрелять столицу региона ракетами неустановленного типа, военные отразили атаку, но некоторые боеприпасы сдетонировали в промышленном районе города. Получили повреждения жилые дома.
https://ria.ru/20241029/lugansk-1980660937.html
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луганск, вооруженные силы украины, леонид пасечник, луганская народная республика, безопасность
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В Луганске началась эвакуация из Каменнобродского района после удара ВСУ
В Луганске началась эвакуация после обстрела со стороны ВСУ