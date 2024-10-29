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Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид" - РИА Новости, 30.10.2024
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05:26 29.10.2024 (обновлено: 01:03 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/evrosoyuz-1980619361.html
Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид"
Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид" - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид"
Евросоюз разваливается на куски при лидерстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую принято называть "фрау геноцид", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T05:26
2024-10-30T01:03
германия
ирландия
украина
урсула фон дер ляйен
джулиан ассанж
евросоюз
еврокомиссия
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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. Евросоюз разваливается на куски при лидерстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую принято называть "фрау геноцид", заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.&quot;Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу Европейской комиссии фон дер Ляйен — мы называем ее &quot;фрау геноцид&quot;, это очень популярно. То есть все ее презирают. Она — авторитарная фигура. В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2%. Это даже не 1%, а две десятых процента&quot;, — отметил Шиптон.В декабре 2023 года депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" и заявила, что она несет ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
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германия, ирландия, украина, урсула фон дер ляйен, джулиан ассанж, евросоюз, еврокомиссия, wikileaks, в мире, джон шиптон
Германия, Ирландия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Джулиан Ассанж, Евросоюз, Еврокомиссия, WikiLeaks, В мире, Джон Шиптон
Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид"

Отец Ассанжа: ЕС разваливается при лидерстве "фрау геноцид" фон дер Ляйен

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. Евросоюз разваливается на куски при лидерстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую принято называть "фрау геноцид", заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«

"Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу Европейской комиссии фон дер Ляйен — мы называем ее "фрау геноцид", это очень популярно. То есть все ее презирают. Она — авторитарная фигура. В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2%. Это даже не 1%, а две десятых процента", — отметил Шиптон.

В декабре 2023 года депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" и заявила, что она несет ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта.
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Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Захват власти": на Западе заявили о подготовке переворота в ЕК
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ГерманияИрландияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенДжулиан АссанжЕвросоюзЕврокомиссияWikiLeaksВ миреДжон Шиптон
 
 
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