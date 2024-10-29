https://ria.ru/20241029/evrosoyuz-1980619361.html

Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид"

Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид" - РИА Новости, 30.10.2024

Отец Ассанжа спрогнозировал судьбу ЕС под руководством "фрау геноцид"

Евросоюз разваливается на куски при лидерстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую принято называть "фрау геноцид", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-29T05:26

2024-10-29T05:26

2024-10-30T01:03

германия

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урсула фон дер ляйен

джулиан ассанж

евросоюз

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ДЖАКАРТА, 29 окт - РИА Новости. Евросоюз разваливается на куски при лидерстве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую принято называть "фрау геноцид", заявил в интервью РИА Новости Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа."Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу Европейской комиссии фон дер Ляйен — мы называем ее "фрау геноцид", это очень популярно. То есть все ее презирают. Она — авторитарная фигура. В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2%. Это даже не 1%, а две десятых процента", — отметил Шиптон.В декабре 2023 года депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "фрау геноцид" и заявила, что она несет ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, занявшая произраильскую позицию и некоторое время игнорировавшая ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и гибель мирного населения, подверглась жесткой критике в СМИ, которые обвинили ее в "двойных стандартах", припомнив заявления по конфликту на Украине, и предостерегли от заявлений от имени всего ЕС. Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".

https://ria.ru/20241028/pushkov-1980598719.html

https://ria.ru/20241020/evrokomissiya-1978943042.html

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