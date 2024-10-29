https://ria.ru/20241029/erdogan-1980772105.html

Эрдоган заявил о намерении бороться с терроризмом в Турции

Эрдоган заявил о намерении бороться с терроризмом в Турции - РИА Новости, 29.10.2024

Эрдоган заявил о намерении бороться с терроризмом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Турции устранить террористическую угрозу внутри страны и за её пределами. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:21

2024-10-29T18:21

2024-10-29T18:21

в мире

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не может помешать Турции устранить террористическую угрозу внутри страны и за её пределами. Теракт произошел 23 октября в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ - производителя военных самолётов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование. Министр внутренних дел Турции Али Ерликай заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). "Никто не сможет остановить нас в устранении угрозы нашей стране, где бы мы её ни обнаружили, внутри или за пределами наших границ. Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не достигнем цели - освобождения страны и региона от терроризма. Мы не будем играть в игру террористических баронов. Такие вероломные и предательские акты - последние усилия сепаратистской организации. В будущем нашего региона и нашей страны нет места террору и насилию", - сказал турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре.

https://ria.ru/20241023/terakt--1979679746.html

турция

анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган