Эрдоган рассказал о попытках развалить Турцию извне
Эрдоган: Турция сталкивается с трудностями из-за попыток извне развалить страну
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 29 окт – РИА Новости. Турция сталкивается с трудностями на протяжении шести лет в результате попыток извне развалить страну, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании по случаю Дня Республики.
Эрдоган в понедельник заявлял, что Турция "выбросила в мусор" все месседжи, которые были направлены стране терактом 23 октября в Анкаре, нападение было признаком паники.
"Мы знаем о трудностях, возникших в жизни нашего народа за последние шесть лет в результате попыток развалить нашу страну как в экономике, так и в других сферах, особенно в угрозах безопасности. Мы также знаем, что мы должны похоронить в истории угрозу терроризма, который в течение 40 лет эксплуатирует нашу энергию, грызет наше братство и отвлекает нас от наших целей, используя все наши средства. Мы хотим открыть двери Турции, где мы будем соревноваться не в горестях, а в радостях, где мы будем делиться богатством, а не бедностью, где мы будем прорастать надеждами, а не пессимизмом", - сказал Эрдоган в послании.
Теракт произошел 23 октября в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование. Министр внутренних дел Турции Али Ерликай заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами Рабочей партии Курдистана.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.