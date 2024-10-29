https://ria.ru/20241029/ekspert-1980676240.html

Эксперт оценил перспективы развития отношений России и Китая

Эксперт оценил перспективы развития отношений России и Китая - РИА Новости, 29.10.2024

Эксперт оценил перспективы развития отношений России и Китая

Двадцать первый век пройдёт под знаком тех изменений, которые сегодня формируют Россия и Китай, их лидеры и научно-экспертные сообщества, заявил директор ИКСА... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:51

2024-10-29T12:51

2024-10-29T12:51

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Двадцать первый век пройдёт под знаком тех изменений, которые сегодня формируют Россия и Китай, их лидеры и научно-экспертные сообщества, заявил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев. "Сегодня Россия и Китай движутся к единой цели и во многом представляют собой единый механизм, который как раз и является драйвером для этих мировых изменения, по сути, Россия и Китай сегодня меняют мировую повестку, это происходит на наших глазах... Весьма вероятно, что 21 век вообще пройдёт под знаком тех изменений, которые формируют сегодня наши лидеры, государства, научно-экспертные круги", - сказал он в ходе круглого стола РСМД "Российско-китайский диалог: модель 2024". Он добавил, что в аналитическом докладе, подготовленном совместно с ИКСА РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета (Шанхай, КНР), презентованном в ходе круглого стола, представлены размышления не о том, как будут складываться российско-китайские отношения, а о том, каким образом эти отношения могут повлиять на судьбу всего человечества. "Мы сегодня говорим о том, что Россия и Китай могут предложить миру. Тот формат, те стандарты взаимоотношений, которые будут характеры для международных отношений будущего. Мы сегодня говорим о том, что система международных отношений, основанная на СБ ООН, практически перестала существовать и что нам необходимо сформировать нечто новое, так вот это новое формируется здесь и сейчас. Это будущее будет основываться, скорее всего, на том, что предложат сегодня Россия и Китай", - отметил Бабаев. Эксперт пояснил, что любопытно, каким образом Запад, который представляет собой третью силу, супердержаву, с помощью своей политики фактически способствует тому, что мировое большинство формируется вокруг Китая и России. "Оно складывается сегодня из крупных региональных держав и крупных экономик, которые весьма вероятно в скором времени будут играть значительно большую роль не только в собственной экономике, но и формировании правил игры на рынке экономических и финансовых отношений, а также политических и общественных, кто будет задавать тренды и моду, на то, какими будут эти взаимоотношения. Для меня очевидно, что на эту роль претендуют исключительно две страны - Россия и Китай", - заключил он.

https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html

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россия, китай, шанхай, российская академия наук, оон, в мире