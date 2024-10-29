https://ria.ru/20241029/diddi-1980672891.html

Против рэпера P. Diddy подали два новых иска

Против рэпера P. Diddy подали два новых иска - РИА Новости, 29.10.2024

Против рэпера P. Diddy подали два новых иска

Два новых иска по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних поданы против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:40

2024-10-29T12:40

2024-10-29T12:40

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Два новых иска по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних поданы против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, сообщает издание People. "Двое мужчин подали иски против 54-летнего Комбса в верховный суд округа Нью-Йорк, обвинив его в накачивании наркотиками и изнасиловании, когда им было 10 и 17 лет", - пишет издание. Согласно искам, приводимым изданием, истец, которому на момент совершения преступления было 10 лет, проходил "прослушивание" у P. Diddy в 2005 году. В рамках него, по данным издания, был доставлен в отель к музыканту, где тот напоил его газировкой с добавлением наркотиков и изнасиловал. Позже рэпер, по заявлению истца, угрожал его семье в случае рассказа о случившемся. Как сообщается, истец все же рассказал о надругательстве родителям, однако они оказались слишком напуганы потенциальными последствиями за разглашение. Второй потерпевший, по данным издания, утверждает, что в 2008 году P. Diddy и его охранник домогались его и принудили к действиям сексуального характера в ходе схожего "прослушивания", после чего музыкант пригрозил, что продолжит следить за пострадавшим, но позже прекратил с ним контакт. Издание отмечает, что обе жалобы поданы в рамках серии из 120 судебных исков против P. Diddy, представляемых юридической компанией Buzbee Law Firm. Оба истца пожелали остаться анонимными. P. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках P. Diddy. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. P. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html

https://ria.ru/20241010/diddy-1977345176.html

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