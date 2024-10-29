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МИД: саммит БРИКС показал, что доминирование некоторых стран закончилось - РИА Новости, 29.10.2024
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11:57 29.10.2024 (обновлено: 12:02 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/briks-1980661398.html
МИД: саммит БРИКС показал, что доминирование некоторых стран закончилось
МИД: саммит БРИКС показал, что доминирование некоторых стран закончилось - РИА Новости, 29.10.2024
МИД: саммит БРИКС показал, что доминирование некоторых стран закончилось
Саммит БРИКС в Казани показал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец, что оно будет замещаться более справедливым миропорядком, заявил РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:57
2024-10-29T12:02
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
андрей руденко
казань
пекин
в мире
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец, что оно будет замещаться более справедливым миропорядком, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Как отметил Руденко, саммит БРИКС для большей части мира стал показателем, что есть значительная часть мирового сообщества, "которая придерживается несколько иных взглядов, чем страны так называемого "золотого миллиарда"."Что у них есть совершенно иные взгляды на рецепты того, как должен развиваться наш мир, каким образом должны выстраиваться отношения между странами, на каких принципах они должны работать. Мне кажется, это явный сигнал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец, что это доминирование будет замещаться более справедливым миропорядком", - сказал Руденко, который находится в Пекине.По его словам, "как долго протянется этот процесс, какие характерные черты он приобретет, мы увидим в ближайшее время".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, андрей руденко, казань, пекин, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Андрей Руденко, Казань, Пекин, В мире
МИД: саммит БРИКС показал, что доминирование некоторых стран закончилось

МИД: саммит БРИКС показал, что доминированию определенных стран наступает конец

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец, что оно будет замещаться более справедливым миропорядком, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Как отметил Руденко, саммит БРИКС для большей части мира стал показателем, что есть значительная часть мирового сообщества, "которая придерживается несколько иных взглядов, чем страны так называемого "золотого миллиарда".
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"Что у них есть совершенно иные взгляды на рецепты того, как должен развиваться наш мир, каким образом должны выстраиваться отношения между странами, на каких принципах они должны работать. Мне кажется, это явный сигнал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец, что это доминирование будет замещаться более справедливым миропорядком", - сказал Руденко, который находится в Пекине.
По его словам, "как долго протянется этот процесс, какие характерные черты он приобретет, мы увидим в ближайшее время".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
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