Рейтинг@Mail.ru
Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/alfavit-1980723102.html
Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе
Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе - РИА Новости, 29.10.2024
Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты, за некоторыми исключениями. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:36
2024-10-29T15:36
россия
сергей цеков
ольга ковитиди
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты, за некоторыми исключениями. Документ был внесен еще в 2022 году экс-сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Он вводил запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон о рекламе. Согласно пояснительной записке, в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей, иногда заменяют часть букв кириллического алфавита, принятие же законопроекта "позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной". Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по экономической политике и правительство РФ. Комитет обратил внимание, что действующее законодательство уже обязывает использовать в рекламе государственный язык РФ, а также запрещает использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. Кроме того, законопроектом не учитывается, что использование в рекламе некириллических символов может быть оправдано характером товара (услуги), являющейся объектом рекламирования. В частности, латиница используется в рекламе международных мероприятий, школ иностранных языков или туристических услуг, указывается в заключении комитета. Правительство также полагает, что существующие требования являются достаточными для противодействия необоснованному использованию некириллических алфавитов в рекламе.
https://ria.ru/20241016/gosduma-1978253089.html
https://ria.ru/20241023/reklama-1979454315.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей цеков, ольга ковитиди, госдума рф, экономика
Россия, Сергей Цеков, Ольга Ковитиди, Госдума РФ, Экономика
Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе

ГД в I чтении отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты, за некоторыми исключениями.
Документ был внесен еще в 2022 году экс-сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Он вводил запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон о рекламе.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ
16 октября, 04:58
Согласно пояснительной записке, в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей, иногда заменяют часть букв кириллического алфавита, принятие же законопроекта "позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной".
Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по экономической политике и правительство РФ. Комитет обратил внимание, что действующее законодательство уже обязывает использовать в рекламе государственный язык РФ, а также запрещает использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.
Кроме того, законопроектом не учитывается, что использование в рекламе некириллических символов может быть оправдано характером товара (услуги), являющейся объектом рекламирования. В частности, латиница используется в рекламе международных мероприятий, школ иностранных языков или туристических услуг, указывается в заключении комитета.
Правительство также полагает, что существующие требования являются достаточными для противодействия необоснованному использованию некириллических алфавитов в рекламе.
Кинооператор - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Каждый седьмой россиянин готов сняться в рекламе, показал опрос
23 октября, 03:19
 
РоссияСергей ЦековОльга КовитидиГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала