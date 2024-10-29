https://ria.ru/20241029/alfavit-1980723102.html

Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе

Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе - РИА Новости, 29.10.2024

Госдума отклонила проект о запрете некириллического алфавита в рекламе

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты, за некоторыми исключениями. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:36

2024-10-29T15:36

2024-10-29T15:36

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий использовать в рекламе некириллические алфавиты, за некоторыми исключениями. Документ был внесен еще в 2022 году экс-сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Он вводил запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон о рекламе. Согласно пояснительной записке, в рекламе преобладают иноязычные элементы, названия передаются латиницей, иногда заменяют часть букв кириллического алфавита, принятие же законопроекта "позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной". Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по экономической политике и правительство РФ. Комитет обратил внимание, что действующее законодательство уже обязывает использовать в рекламе государственный язык РФ, а также запрещает использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. Кроме того, законопроектом не учитывается, что использование в рекламе некириллических символов может быть оправдано характером товара (услуги), являющейся объектом рекламирования. В частности, латиница используется в рекламе международных мероприятий, школ иностранных языков или туристических услуг, указывается в заключении комитета. Правительство также полагает, что существующие требования являются достаточными для противодействия необоснованному использованию некириллических алфавитов в рекламе.

https://ria.ru/20241016/gosduma-1978253089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей цеков, ольга ковитиди, госдума рф, экономика